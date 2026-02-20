AngloGold ťaží z rekordných cien zlata 🟡

- Zisk spoločnosti AngloGold vzrástol o 160 % na 2,6 miliardy dolárov.
- Zisk spoločnosti AngloGold vzrástol o 160 % na 2,6 miliardy dolárov.
- Spoločnosť vyplatí rekordnú dividendu vo výške 1,8 miliardy dolárov.
- Produkcia vzrástla o 16 % na 3,1 milióna uncí.
- Silné výsledky sú podporené 65 % nárastom ceny zlata.
Těžařská společnost AngloGold Ashanti oznámila prudký růst zisku a rekordní výnosy pro akcionáře za rok 2025. Čistý zisk vzrostl meziročně o 160 % na 2,6 miliardy dolarů díky kombinaci vyšší produkce a mimořádného oživení na trhu se zlatem.
Spoločnosť tiež vyplatí akcionárom celkovo 1,8 miliardy USD, čo predstavuje najvyššiu dividendu v histórii spoločnosti. Akcie na burze v Johannesburgu reagovali nárastom až o 5,2 %.
Silná produkcia na všetkých kontinentoch
Ročná produkcia vzrástla o 16 % na 3,1 milióna uncí. AngloGold ťaží hlavne v afrických krajinách – Konžskej demokratickej republike, Ghane, Guinei, Tanzánii a Egypte – ako aj v Austrálii a Južnej Amerike. Rast produkcie prišiel v ideálnom čase. Cena zlata v roku 2025 vzrástla o 65 % a na začiatku roku 2026 dosiahla historické maximum takmer 5 600 USD za uncu, potom sa však časť ziskov korigovala.
Sektor v zlatom veku
Konkurenti ako Agnico Eagle Mines a Gold Fields zaznamenali podobne silné výsledky. Kombinácia vysokých cien kovov a zvyšujúcej sa efektívnosti ťažby vytvára mimoriadne priaznivé prostredie pre celý sektor.
Pre investorov zostáva kľúčovou otázkou, či cena zlata zostane na zvýšenej úrovni. Akákoľvek stabilizácia nad dlhodobým priemerom by mohla naďalej podporovať vysoký cash flow a štedrú dividendovú politiku ťažobných spoločností.
Graf AU.US (D1)
Akcie AngloGold Ashanti sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 107,72 USD, tesne pod miestnou úrovňou odporu 110,07 USD. Cena zostáva nad kĺzavými priemermi EMA 50 (96,99 USD) a SMA 100 (85,39 USD), ktoré majú jasne rastúci trend. To potvrdzuje dlhodobý býčí trend na trhu. RSI (56,9) sa nachádza v neutrálnej až mierne býčej oblasti bez známok prekúpenosti, čo ponecháva priestor pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
