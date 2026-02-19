Blue Owl Capital: Lokálny problém alebo „Lehman moment“?

Akcie spoločnosti klesajú o viac než 7 % po tom, čo súkromný úverový fond, ktorý vlastní a nesie rovnaký názov, oznámil, že už nebude umožňovať kvartálne odkupy, ako tomu bolo doteraz.
Fond uviedol, že kapitál investorov bude vracaný postupne, napríklad prostredníctvom predaja aktív alebo splácania pohľadávok.
To jasne signalizuje možné problémy s likviditou fondu. Rozhodnutie pozastaviť výbery prišlo deň po tom, čo fond oznámil predaj investičného portfólia v hodnote 1,4 mld. USD. Ide o štrukturálny nesúlad medzi finančnými produktmi a klientmi, alebo o prvú trhlinu na trhu, ktorý postráda dostatočný dohľad?
V súčasnosti neexistujú dôkazy, že by táto epizóda skutočne znamenala začiatok širšej krízy. Spoločnosť uvádza, že balík predaných investícií bol odpredaný za 99,7 % nominálnej hodnoty. To naznačuje, že ocenenie aktív je opodstatnené a likvidita je udržiavaná, hoci pravdepodobne oslabila.
Trh private credit/private equity je už niekoľko kvartálov v centre pozornosti analytikov ako potenciálny spúšťač ďalšej finančnej krízy. Niektorí investori tento pohľad aspoň čiastočne zdieľajú, čo potvrdzuje rastúce a už rekordne vysoké tempo odlivu kapitálu z týchto fondov, ako uvádza okrem iného The Wall Street Journal.
Zatiaľ „súkromný“ trh nevykazuje známky paniky, napätie však zjavne rastie. Vzhľadom na vyšší rizikový profil, finančnú páku a takmer úplnú absenciu transparentnosti a dohľadu sa toto napätie môže premeniť na rozpad rýchlejšie než v iných segmentoch trhu.
Rozhodnutie spoločnosti Blue Owl Capital jasne poukazuje na slabinu jednej konkrétnej spoločnosti, ktorá sama o sebe širší trh neohrozí. Ak by sa však podobné oznámenia začali objavovať u viacerých subjektov v krátkom časovom horizonte, už by nemuselo ísť len o problém, ale o začiatok katastrofy.
OBDC.US (D1)
Zdroj: xStation5
Dnešné poklesy predstavujú pokračovanie dlhodobého downtrendu v ocenení spoločnosti.
