Najhoršie od bubliny Dot-com: Prudká korekcia akcií IBM 📉

Spoločnosť International Business Machines (IBM) zverejnila predbežné výsledky za 2. štvrťrok 2026. Označiť tieto výsledky za sklamanie by bolo výrazným podcenením situácie.
Akcie spoločnosti sa prepadli o takmer 20 % a stiahli so sebou aj veľkú časť technologického sektora.
Technická analýza IBM (D1) (13. 7. 2026)
Prudká korekcia akcií IBM prichádza takmer presne vo chvíli, keď kĺzavé priemery EMA100 a EMA200 vytvorili takzvaný zlatý kríž, čo je pomerne zriedkavý jav. S ohľadom na Fibonacciho úrovne a výrazné cenové pohyby v posledných mesiacoch môžu akcie uzavrieť seansu pod 78,6 % Fibonacciho úrovňou, ktorá sa nachádza okolo 240 USD. Oveľa silnejšia úroveň podpory sa nachádza okolo 215 USD, ktorú kupujúci počas posledných dvoch rokov opakovane bránili.
Zdroj: xStation5
Prečo trh reagoval tak prudko?
Negatívny signál, ktorý tieto výsledky vysielajú trhu, je veľmi silný, no zároveň nie je úplne jednoznačný. Hlavné zverejnené údaje bez širšieho kontextu neodôvodňujú takú extrémnu reakciu pri spoločnosti tejto veľkosti. Po otvorení trhu firma prišla o viac ako 50 miliárd USD trhovej kapitalizácie.
- Tržby dosiahli 17,2 miliardy USD, zatiaľ čo trh očakával 17,8 miliardy USD.
- Zisk na akciu vyzeral lepšie a vzrástol na 2,93 USD, napriek tomu však zaostal za očakávaniami trhu, ktoré predstavovali najmenej 3,00 USD.
Výsledky boli zverejnené po výraznom raste ocenenia spoločnosti, ktorý podporovala expanzia v oblasti kvantových počítačov a umelej inteligencie. Od mája 2026 akcie vzrástli z približne 215 USD na takmer 300 USD. Aj malé zaostanie za očakávaniami môže stačiť na výrazné precenenie akcie, od ktorej trh očakáva značný rast prevádzkovej páky. Ani to však úplne nevysvetľuje rozsah prepadu.
Kľúčom k pochopeniu reakcie trhu sú komentáre generálneho riaditeľa ku kapitálovým výdavkom.
Generálny riaditeľ uviedol, že ku koncu minulého štvrťroka začali zákazníci náhle a výrazne presúvať kapitálové výdavky smerom k pamäťovým komponentom, ktoré sa stávajú čoraz závažnejším úzkym miestom investičného cyklu. Vedenie otvorene priznalo, že tento vývoj môže zaťažiť výsledky spoločnosti minimálne počas zvyšku súčasného fiškálneho roka.
Situácia IBM zároveň naznačuje, že ak tento technologický gigant skutočne čelí tlaku v dôsledku cien pamätí, podobný problém pravdepodobne postihuje aj zvyšok sektora. Ďalšie obavy vyvoláva skutočnosť, že spoločnosť zvyčajne nezverejňuje predbežné výsledky. Riadne výsledky mali byť zverejnené až 22. júla. Tento krok vnáša na trh neistotu a podporuje špekulácie a pochybnosti, čo tiež ovplyvňuje správanie akcií.
Prepad o 15 až 20 % však zatiaľ nezohľadňuje hlboké zhoršenie ziskovosti. Skôr odráža očakávanie, že časť tržieb bude odložená na neskoršie obdobie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
SK Hynix zažil rekordný prepad, AI eufória v Kórei tvrdo narazila 📉
Meta oznamuje vlastné AI čipy. Blíži sa koniec úplnej závislosti od Nvidie?🚨
Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie
US OPEN: Trump ukončuje prímerie, Wall Street sa prepadá do červených čísel
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.