Apple menuje Johna Ternusa za generálneho riaditeľa, Tim Cook sa presunie do pozície výkonného predsedu

Apple oznámil, že John Ternus sa 1. septembra 2026 stane novým generálnym riaditeľom spoločnosti a nahradí Tima Cooka, ktorý prejde do pozície výkonného predsedu. Akcie Apple po oznámení klesli len mierne, čo naznačuje, že investori prijali zmenu bez výraznejšej nervozity. Firma tak odovzdáva vedenie svojmu dlhoročnému šéfovi hardvéru v čase, keď čelí rastúcemu tlaku na posilnenie svojej stratégie v oblasti umelej inteligencie.
Zmena vo vedení
Apple uviedol, že predstavenstvo plán nástupníctva jednomyseľne schválilo a že Ternus sa zároveň pridá aj do predstavenstva spoločnosti. Ternus nastúpil do produktového dizajnu Apple v roku 2001, v roku 2013 sa stal viceprezidentom pre hardware engineering a od roku 2021 pôsobí ako senior viceprezident pre hardware engineering. V tejto úlohe dohliadal na vývoj hardvéru pre produkty vrátane iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch, AirPods a Apple Vision Pro.
Apple zároveň oznámil, že Johny Srouji sa stane chief hardware officer a prevezme širší dohľad nad vývojom čipov a hardvérovými inžinierskymi tímami. Ide o najväčšiu zmenu vo vedení Apple od roku 2011, keď Tim Cook nahradil Steva Jobsa.
Prečo je to dôležité
Ternus preberá vedenie v citlivom momente pre Apple. Reuters uviedol, že firma je pod tlakom, aby ukázala silnejší pokrok v AI, kde konkurenti ako Nvidia, Google a Microsoft postupovali rýchlejšie, a analytici vnímajú Ternusovo vymenovanie ako signál, že Apple môže v ďalšej fáze rastu viac stavať na svojich hardvérových silných stránkach.
Trhy teraz budú sledovať výsledky Apple za druhý fiškálny štvrťrok 30. apríla a konferenciu WWDC26, ktorá sa uskutoční od 8. do 12. júna, aby získali jasnejšie signály o AI stratégii firmy a o tom, ako zmena vo vedení ovplyvní produktovú stratégiu pred Ternusovým septembrovým nástupom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Microsoft musí čeliť britskej žalobe za 2,8 miliardy USD pre cloudové licencie
Microsoft znižuje ceny Xbox Game Pass, zatiaľ čo končí launch-day prístup k novým Call of Duty
3M Výsledky 1Q 2026: Nová éra bez PFAS a súdnych sporov? Analýza pre investorov
Výsledky UnitedHealth Group: Zdravý rast
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.