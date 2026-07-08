Apple prehral v EÚ dôležitý spor ⚖️ Ohrozí otvorenejší ekosystém výnosy z App Storu? 💰

Spoločnosť Apple neuspela so svojou žalobou proti pravidlám Európskej únie, ktoré majú obmedziť dominanciu najväčších technologických firiem. Tribunál EÚ v Luxemburgu potvrdil, že App Store a operačný systém iOS spadajú pod pravidlá zákona Digital Markets Act, teda DMA. Ten označuje vybrané technologické platformy za takzvaných gatekeeperov, ak predstavujú dôležitú bránu medzi firmami a používateľmi.
Rozhodnutie je dôležité pre celý technologický sektor. DMA ukladá veľkým digitálnym platformám viacero povinností, ktorých cieľom je dať väčší priestor konkurencii a ponúknuť používateľom viac možností. Firmám, ktoré pravidlá porušia, hrozia pokuty až do výšky 10 % ich celosvetového ročného obratu. Práve preto Apple, Meta aj ByteDance napadli pravidlá právnou cestou.
Súd však v prípade Applu podporil stanovisko Európskej komisie. Podľa rozhodnutia tvoria jednotlivé obchody App Store na zariadeniach ako iPhone, iPad, Mac, Apple TV a Apple Watch jednu hlavnú platformovú službu. Dôvodom je to, že všetky tieto obchody majú rovnaký účel: prepájajú vývojárov aplikácií s koncovými používateľmi a umožňujú distribúciu softvéru.
Apple dlhodobo tvrdí, že pravidlá DMA sú príliš široké a môžu ohroziť súkromie aj bezpečnosť používateľov. Firma upozorňuje, že povinnosť väčšej otvorenosti systému môže narušiť ochrany, ktoré budovala mnoho rokov. Podľa Applu môžu nové pravidlá vystaviť európskych zákazníkov novým rizikám.
Európsky súd však tieto argumenty v hlavných bodoch neprijal. Potvrdil, že iOS môže byť považovaný za významnú bránu, cez ktorú firmy oslovujú zákazníkov. To je pre Apple zásadné, pretože DMA môže firmu nútiť k väčšej interoperabilite a otvoreniu ekosystému konkurentom.
Časť sporu sa týkala aj služby iMessage. Apple napádal jej zaradenie medzi komunikačné služby, ktoré by mohli podliehať pravidlám DMA. Súd však uviedol, že samotná klasifikácia iMessage zatiaľ nemení právne postavenie Applu, pretože táto služba nebola v rozhodnutí uvedená ako významná brána. Inými slovami, povinnosti DMA sa na iMessage v tejto fáze nevzťahujú.
Pre Európsku komisiu ide o významné víťazstvo. Rozhodnutie posilňuje jej pozíciu pri presadzovaní nových pravidiel voči technologickým gigantom. Regulátori sa snažia obmedziť situácie, keď veľké platformy kontrolujú prístup k používateľom, nastavujú podmienky pre vývojárov a súčasne súťažia s firmami, ktoré sú od ich ekosystému závislé.
Z pohľadu Applu je verdikt nepríjemný, pretože potvrdzuje tlak na väčšie otvorenie jeho európskeho ekosystému. Firma sa ešte môže odvolať na Súdny dvor EÚ, ale iba v právnych otázkach. Dovtedy bude musieť ďalej počítať s tým, že jej kľúčové platformy v Európe podliehajú prísnejším pravidlám.
Pre investorov je dôležité sledovať najmä dopad na obchodný model Applu. App Store je pre firmu významným zdrojom príjmov zo služieb a akékoľvek oslabenie kontroly nad distribúciou aplikácií môže ovplyvniť poplatky, vzťahy s vývojármi aj dlhodobé marže. Na druhej strane Apple zostáva mimoriadne silnou značkou s lojálnou používateľskou základňou, takže dopad nemusí byť okamžitý.
Rozhodnutie však potvrdzuje širší trend: Európa je ochotná tvrdšie regulovať najväčšie technologické firmy. Pre celý sektor Big Tech to znamená vyššiu regulačnú neistotu, možné zmeny obchodných modelov a väčší tlak na transparentnosť.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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