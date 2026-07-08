Najväčší bankový obchod v Európe za 20 rokov je na dosah 💶

Talianska banka UniCredit sa výrazne priblížila k faktickej kontrole nemeckej Commerzbank. Investori totiž v rámci ponuky predložili dostatok akcií na to, aby podiel, ktorý môže UniCredit potenciálne ovládať, vzrástol na 47,6 %. Generálny riaditeľ Andrea Orcel tak urobil ďalší dôležitý krok v snahe získať významný vplyv nad jednou z najväčších nemeckých bánk.
Do uzávierky ponuky bolo predložených 17,6 % akciového kapitálu Commerzbank. UniCredit už pritom predtým držala takmer 30 %, a to kombináciou priamych akcií a derivátov, ktoré možno previesť na akcie. Po započítaní akcií bez hlasovacích práv môže podiel UniCredit predstavovať až 49,65 % hlasovacích práv, ak Commerzbank zruší vlastné akcie, ako sa zaviazala.
Pre UniCredit ide o zásadný posun. Banka sa tým dostáva veľmi blízko k situácii, keď môže Commerzbank fakticky ovplyvňovať, hoci ešte nemusí mať plnú väčšinu. Orcel by mohol po regulačnom schválení získať priestor na vymenovanie nových zástupcov do dozornej rady a postupne tlačiť na strategické zmeny, riadenie banky alebo hlbšiu integráciu.
Celý proces však zostáva zložitý. UniCredit potrebuje súhlas regulačných orgánov, vrátane Európskej centrálnej banky, aby mohla fyzicky navýšiť svoj podiel nad 30 %. Podľa Orcela môže schvaľovanie trvať tri až šesť mesiacov. ECB zároveň môže rozhodnúť, že UniCredit musí Commerzbank konsolidovať do svojej súvahy, ak vyhodnotí, že talianska banka má nad nemeckým rivalom efektívnu kontrolu. To by mohlo zvýšiť kapitálové požiadavky celej skupiny.
Prípadné prevzatie by bolo mimoriadne významné pre európsky bankový sektor. Plná kombinácia UniCredit a Commerzbank by predstavovala najväčší bankový obchod v Európe približne za dve desaťročia. Talianska skupina by tým výrazne posilnila v Nemecku a zároveň by si upevnila pozíciu aj v Poľsku, kde má Commerzbank dôležitú expozíciu prostredníctvom mBank.
Ponuka UniCredit počítala s výmenou 0,485 akcie UniCredit za jednu akciu Commerzbank. Celú nemeckú banku by tým ocenila približne na 43 miliárd eur. Vedenie Commerzbank však ponuku odmieta ako príliš nízku a upozorňuje na riziko straty výnosov aj narušenia obchodného modelu.
Odpor neprichádza iba zo strany vedenia banky. Proti postupu UniCredit dlhodobo vystupuje aj nemecká vláda, ktorá drží zhruba 12 % Commerzbank a opakovane vylúčila predaj svojho podielu Talianom. Proti sú aj zamestnaneckí zástupcovia. To môže Orcelovi skomplikovať presadzovanie zásadných zmien na valných zhromaždeniach, aj keby mal významný hlasovací podiel.
Commerzbank sama zdôrazňuje, že sa bude ďalej sústrediť na záujmy klientov, zamestnancov a akcionárov. Zároveň upozornila, že veľká časť predložených akcií pochádzala od bánk a subjektov spojených s UniCredit, zatiaľ čo od inštitucionálnych a drobných investorov malo prísť len približne 2 %. To ukazuje, že časť trhu zatiaľ nie je presvedčená o výhodnosti ponuky.
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Pre UniCredit však aktuálny výsledok znamená silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Orcel má teraz niekoľko možností. Po získaní regulačných súhlasov môže nakupovať ďalšie akcie na trhu, spustiť novú ponuku alebo upraviť štruktúru derivátov tak, aby získal viac fyzických akcií. Cieľom môže byť buď faktická kontrola, alebo úplné prevzatie.
Ak by k úplnému prevzatiu došlo, Commerzbank by pravdepodobne čakali výrazné zmeny. Orcel už predtým uviedol, že by chcel zrušiť najmenej 5 000 pracovných miest a obmedziť medzinárodnú sieť banky. Vedenie Commerzbank naopak tvrdí, že takýto krok by mohol poškodiť jej obchodný model a dlhodobú pozíciu na trhu.
Reakcia trhu bola opatrná. Akcie UniCredit aj Commerzbank v stredu klesali, hoci časť pohybu súvisela aj so širším oslabením akciových trhov. UniCredit odpisovala okolo 3,6 %, zatiaľ čo Commerzbank strácala približne 1,5 %. Investori tak pravdepodobne vyhodnocujú nielen šancu na prevzatie, ale aj politické a regulačné riziká celej transakcie.
Z investičného pohľadu ide o príbeh s vysokým strategickým významom, ale aj s viacerými prekážkami. UniCredit je stále bližšie ku kontrole, no cesta k úplnému prevzatiu zostáva dlhá. Kľúčové bude, či ECB schváli navýšenie podielu, ako tvrdo bude postup blokovať nemecká vláda a či sa Orcelovi podarí získať dostatočnú podporu akcionárov pre hlbšiu integráciu.
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