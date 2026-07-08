🚨Rusko sa vraj snaží vyradiť Starlink z hry. Začína sa nová etapa vojny na Ukrajine?🛰️

- Rusko sa údajne snaží narušiť fungovanie siete Starlink, ktorú Ukrajina využíva na riadenie strednodosahových dronov
- Elektronický boj sa stáva jedným z rozhodujúcich prvkov moderných konfliktov popri dronoch a satelitnej komunikácii
- Reuters zároveň upozorňuje, že technické parametre a účinnosť ruských systémov na rušenie Starlinku nebolo možné nezávisle overiť
- Rastúci význam satelitných technológií zvyšuje pozornosť investorov voči obrannému a vesmírnemu sektoru
- Rusko sa údajne snaží narušiť fungovanie siete Starlink, ktorú Ukrajina využíva na riadenie strednodosahových dronov
- Elektronický boj sa stáva jedným z rozhodujúcich prvkov moderných konfliktov popri dronoch a satelitnej komunikácii
- Reuters zároveň upozorňuje, že technické parametre a účinnosť ruských systémov na rušenie Starlinku nebolo možné nezávisle overiť
- Rastúci význam satelitných technológií zvyšuje pozornosť investorov voči obrannému a vesmírnemu sektoru
Moderné vojny už nerozhodujú len tanky či delostrelectvo. Čoraz väčšiu úlohu zohrávajú satelitná komunikácia, bezpilotné systémy a elektronický boj. Najnovším príkladom je snaha Ruska obmedziť fungovanie siete Starlink, ktorú ukrajinská armáda vo veľkom využíva pri riadení strednodosahových dronov. Práve tieto drony sa v priebehu tohto roka stali jednou z najúčinnejších zbraní Ukrajiny. Dokážu zasahovať sklady paliva, logistické trasy, veliteľské centrá či protivzdušnú obranu desiatky kilometrov za frontovou líniou. Ich výhodou je nízka cena, vysoká presnosť a možnosť riadenia prostredníctvom satelitného internetu Starlink, ktorý bol doteraz považovaný za mimoriadne odolný voči elektronickému rušeniu.
Podľa reportáže Reuters sa Rusko snaží túto výhodu neutralizovať kombináciou elektronického boja a zmien vo vojenskej logistike. Okrem maskovania zásobovacích trás a využívania civilných vozidiel na prepravu paliva nasadzuje aj rušiace systémy, ktoré majú narúšať spojenie medzi operátormi a dronmi využívajúcimi Starlink. Reuters zároveň upozorňuje, že konkrétne parametre týchto systémov ani ich účinnosť nebolo možné nezávisle overiť.
Isté však je, že elektronický boj sa stáva jednou z rozhodujúcich súčastí moderných konfliktov. Každá nová technológia, ktorá prinesie jednej strane výhodu, vyvoláva snahu protivníka nájsť spôsob, ako ju obísť alebo znefunkčniť. Platí to aj pre satelitnú komunikáciu, ktorá sa z pôvodne civilnej služby stala strategickou súčasťou vojenských operácií.
Vývoj zároveň podčiarkuje rastúci význam spoločnosti SpaceX. Starlink už dávno nie je len poskytovateľom satelitného internetu pre odľahlé oblasti, ale stal sa kritickou infraštruktúrou využívanou armádami, vládami aj záchrannými zložkami. Práve rastúci význam satelitných technológií patrí medzi dôvody, prečo investori venujú čoraz väčšiu pozornosť vesmírnemu a obrannému sektoru.
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