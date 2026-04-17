Apple v Číne výrazne rastie, dodávky iPhonov stúpli o 20 % 🍏

- Dodávky iPhonov v Číne v Q1 2026 vzrástli o 20 %
- Apple zaznamenal najsilnejší rast spomedzi hlavných výrobcov smartfónov
- Celý čínsky trh so smartfónmi pritom v rovnakom období klesol o 4 %
- Huawei zostáva jednotkou s podielom 20 %, Apple je druhý s 19 %
- Dodávky iPhonov v Číne v Q1 2026 vzrástli o 20 %
- Apple zaznamenal najsilnejší rast spomedzi hlavných výrobcov smartfónov
- Celý čínsky trh so smartfónmi pritom v rovnakom období klesol o 4 %
- Huawei zostáva jednotkou s podielom 20 %, Apple je druhý s 19 %
Apple v prvom štvrťroku 2026 výrazne zvýšil dodávky iPhonov na čínsky trh. Podľa dát spoločnosti Counterpoint Research vzrástli dodávky medziročne o 20 %, čo predstavovalo najsilnejší rast spomedzi hlavných výrobcov smartfónov. Firma tak dokázala rásť aj napriek tomu, že celý čínsky trh so smartfónmi v danom období klesal.
Od januára do marca sa dodávky smartfónov v Číne znížili celkovo o 4 %. Negatívne sa na trhu podpísali problémy v dodávateľských reťazcoch a aj rastúce ceny pamäťových čipov, ktoré výrobcom zvyšujú náklady. Väčšina značiek preto začala zdražovať, najmä pri lacnejších modeloch, aby si udržala marže.
Z nepriaznivého trendu však vybočili dve najväčšie značky na trhu, Huawei a Apple. Huawei zaznamenal rast dodávok o 2 % a s trhovým podielom 20 % si udržal prvé miesto. Apple skončil druhý s podielom 19 %. Podľa analytikov z Counterpoint Research Applu pomáha to, že zákazníci v Číne vnímajú jeho produkty ako hodnotnejšie a trvácnejšie, keďže očakávajú, že vydržia najmenej tri roky.
Huawei ťažil zo silného dopytu po drahších aj lacnejších modeloch, vrátane radu Enjoy 90. Naopak, niektorí ďalší výrobcovia zaznamenali slabšie výsledky. Xiaomi sa prepadlo až na šieste miesto, keď jeho dodávky klesli o 35 %. Podľa Counterpointu za tým stojí najmä vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, keď značke pomohli agresívne zľavy a vládne dotácie. Oppo zaznamenalo pokles o 5 % a Honor o 3 %, zatiaľ čo Vivo si polepšilo o 2 %, okrem iného aj vďaka silným predajom počas osláv lunárneho nového roka.
Výhľad pre druhý štvrťrok zostáva skôr opatrný. Analytici očakávajú, že čínsky trh bude aj naďalej čeliť tlaku, najmä kvôli ďalšiemu možnému zdražovaniu zo strany domácich značiek. Relatívne lepšie by sa však podľa odhadov mali aj naďalej dariť práve Applu a Huaweiu. V prípade Huaweiu by mohol ďalší rast podporiť najmä pokračujúci záujem o lacnejšie modely.
Akcie Applu tento rok zatiaľ mierne strácajú približne 2 %. Za posledných 12 mesiacov však Apple pridal viac ako 33 % a za posledných päť rokov vzrástli akcie takmer o 100 %. Rast dodávok iPhonov v Číne tak môže podporiť dôveru investorov, že firma má aj naďalej silnú pozíciu na jednom z kľúčových trhov. Práve čínsky trh pritom v minulosti vyvolával medzi investormi výrazné obavy a Applu sa na ňom v posledných rokoch príliš nedarilo.
Graf AAPL.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
