Bain Capital kupuje väčšinový podiel v divízii Everllence od Volkswagenu

Spoločnosť Bain Capital sa dohodla na kúpe kontrolného podielu v divízii Everllence, ktorá patrí pod Volkswagen a zameriava sa na výrobu veľkých dieselových motorov. Podľa oznámenia Volkswagenu získa Bain Capital podiel 51 %, zatiaľ čo nemecká automobilka si v strednodobom horizonte ponechá zvyšných 49 %.
Transakcia má Volkswagenu priniesť približne 7,4 miliardy EUR, teda zhruba 8,4 miliardy USD. Pre automobilku ide o dôležitý krok v rámci snahy zjednodušiť rozsiahle portfólio a posilniť finančnú pozíciu v čase, keď čelí tlaku na ziskovosť, slabšiemu trhu v Číne a nákladnej transformácii smerom k elektromobilite.
Everllence patrí medzi popredných svetových výrobcov dvojtaktných lodných motorov, ktoré sa používajú v plavidlách zabezpečujúcich významnú časť svetového obchodu. Okrem námornej dopravy má firma rastový potenciál aj v oblasti dátových centier a energetiky. Práve táto kombinácia priemyselného know-how a expozície na štrukturálne rastové trhy mohla byť jedným z dôvodov vysokého záujmu private equity investorov.
Bain Capital v aukcii porazil ďalších silných uchádzačov, vrátane CVC Capital Partners a konzorcia vedeného EQT. To malo zahŕňať aj významných akcionárov Volkswagenu, napríklad Qatar Investment Authority a Porsche Automobil Holding. Výsledok tak predstavuje dôležité víťazstvo pre vedenie Volkswagenu na čele s Oliverom Blumem, ktorý sa snaží skupinu zefektívniť a sústrediť na hlavný automobilový biznis.
Akcie Volkswagenu na správu reagovali rastom až o 2 % v rannom obchodovaní vo Frankfurte. Napriek tomu zostávajú od začiatku roka približne 25 % v mínuse, čo ukazuje, že investori ďalej vnímajú hlbšie štrukturálne problémy automobilky. Medzi ne patria vysoké náklady v Európe, americké clá, náročný prechod na elektromobily a silnejúca konkurencia čínskych výrobcov, najmä spoločnosti BYD.
Predaj Everllence by mal podľa analytikov JPMorgan výrazne posilniť financie Volkswagenu. Získané prostriedky môžu firme pomôcť v čase, keď potrebuje investovať do nových modelov, technológií a zároveň znižovať náklady. Volkswagen už skôr oznámil plán zrušiť do konca dekády približne 50 000 pracovných miest v Nemecku a obmedziť výrobné kapacity.
Dohoda je dôležitá aj preto, že Volkswagen má dlhodobo zložitú vlastnícku a riadiacu štruktúru. Kľúčové rozhodnutia vyžadujú podporu rodiny Porsche-Piëch, odborových zástupcov aj spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorá drží významný podiel vo firme. Práve táto štruktúra často spomaľovala pokusy o predaj alebo oddelenie niektorých aktív. V tomto kontexte pôsobí dohoda s Bain Capital ako relatívne hladko uskutočnený krok.
Z pohľadu investorov je transakcia pozitívnym signálom, že Volkswagen dokáže monetizovať neprioritné aktíva a získať kapitál na náročnú transformáciu. Zároveň však samotný predaj Everllence nerieši všetky problémy skupiny. Kľúčové bude, či sa automobilke podarí zlepšiť ziskovosť hlavného biznisu, obnoviť rast v Číne a obstáť v konkurencii rýchlo rastúcich výrobcov elektromobilov.
Graf Volkswagen (VOW1.DE, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
GTA 6 s prvými konkrétnymi detailmi. Čo na to akcie Take-Two Interactive?
📉 EURUSD pod úrovňou 1,135
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (24.6.2026)
EÚ schválila obchodnú dohodu s USA tesne pred Trumpovým ultimátom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.