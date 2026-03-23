Berkshire posiluje v Japonsku, kupuje podiel v Tokio Marine🎌

Berkshire Hathaway plánuje získať 2,5 % podiel v japonskom poistení gigantovi Tokio Marine za 1,8 miliardy dolárov v rámci novovytvoreného strategického partnerstva.
Tokio Marine v pondelok oznámila, že predá vlastné akcie spoločnosti National Indemnity, ktorá je kľúčovou jednotkou Berkshire Hathaway. Japonská poisťovňa dodala, že National Indemnity sa pripojí k jej zaisťovaciemu panelu a prevezme časť jej portfólia. Spoločnosť uviedla, že partnerstvo posilní stabilitu výnosov vďaka zmierneniu volatility pri upisovaní rizík, najmä v prostredí rastúcich rizík prírodných katastrof. Tokio Marine bola založená v roku 1879 a pôsobí vo viac než desiatkach krajín po celom svete.
Podľa spoločnosti toto spojenie kombinuje schopnosti Tokio Marine v oblasti fúzií a akvizícií s kapitálovou silou zaisťovateľa, čím rozširuje strategické možnosti a prístup ku kvalitným rastovým príležitostiam. Poisťovňa tiež uviedla, že National Indemnity nebude môcť bez predchádzajúceho súhlasu predstavenstva Tokio Marine získať podiel vyšší než 9,9 %. Zároveň bude jednotka Berkshire Hathaway vykonávať hlasovacie práva v súlade s odporúčaniami Tokio Marine. Tokio Marine využije získané prostriedky na spätný odkup akcií, aby zabránila riedeniu podielov existujúcich akcionárov.
Pre Berkshire Hathaway je Japonsko jedným z hlavných investičných cieľov mimo USA. Investičný gigant si vybudoval podiely v piatich veľkých japonských obchodných domoch, vrátane Mitsubishi, Itochu a Mitsui. Tieto podiely mali na konci decembra hodnotu približne 35 miliárd dolárov. Berkshire začala nakupovať akcie veľkých japonských obchodných spoločností v júli 2019. Buffett opakovane vyzdvihoval ich schopnosť alokácie kapitálu, kvalitu manažmentu a prístup k akcionárom.
Graf BRKB.US (D1)
