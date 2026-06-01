Buffettovo impérium pod novým vedením nakupuje: Za Taylor Morrison zaplatí 6,8 miliardy USD 🏠

- Berkshire Hathaway kupuje Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD v hotovosti.
- Ponuka 72,50 USD za akciu predstavuje prémiu približne 24 %.
- Ide o prvú veľkú akvizíciu pod vedením Grega Abela.
- Obchod posilňuje dlhodobú stávku Berkshire na americký sektor bývania.
Spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila dohodu o prevzatí Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy USD v hotovosti. Akvizícia má posilniť pozíciu konglomerátu v americkom sektore bývania a zároveň predstavuje prvý veľký obchod od chvíle, keď sa Greg Abel na začiatku roka 2026 stal výkonným riaditeľom Berkshire po Warrenovi Buffettovi. Buffett vo firme naďalej zostáva predsedom.
Berkshire zaplatí za jednu akciu Taylor Morrison 72,50 USD, čo predstavuje prémiu približne 24 % oproti piatkovej záverečnej cene 58,50 USD. Akcie Taylor Morrison na správu reagovali prudkým rastom a v predobchodnej fáze posilňovali o 22 %. Celková hodnota transakcie vrátane dlhu dosahuje 8,5 miliardy USD.
Pre Berkshire ide aj o spôsob, ako využiť časť svojej obrovskej hotovostnej rezervy. Tá na konci marca dosahovala 380,2 miliardy USD. Greg Abel tak hneď v úvode svojho vedenia ukazuje ochotu využívať kapitál firmy na väčšie akvizície, ak zapadajú do dlhodobej stratégie Berkshire.
Taylor Morrison patrí medzi významných amerických staviteľov domov a pôsobí v 12 štátoch USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly. Zameriava sa na dostupnejšie bývanie aj na rezidenčné projekty spojené s komfortnejším životným štýlom. V roku 2025 firma vykázala čistý zisk 782,5 milióna USD pri tržbách 8,12 miliardy USD.
Berkshire má k sektoru bývania dlhodobo blízko. Už v roku 2003 kúpila výrobcu modulárnych domov Clayton Homes a vo svojom portfóliu má aj firmy zamerané na stavebné materiály, napríklad Acme Brick, Benjamin Moore alebo Johns Manville. Okrem toho vlastní jednu z najväčších rezidenčných realitných maklérskych sietí v USA a v akciovom portfóliu drží podiely v staviteľoch domov Lennar a NVR.
Greg Abel označil Taylor Morrison za špičkového národného staviteľa domov a uviedol, že Berkshire chce zjednotiť svoje aktivity v oblasti výstavby do širšej platformy. Cieľom má byť uľahčenie nákupu bývania pre americké domácnosti. Spojenie tak môže vytvoriť silnejšieho hráča naprieč výrobou, financovaním aj predajom nehnuteľností.
Akvizícia zároveň zapadá do širšieho trendu konsolidácie v americkom sektore výstavby domov. Analytici upozorňujú, že ide už o ďalšiu významnú ponuku na verejne obchodovaného staviteľa domov v tomto roku. Vyššie náklady, náročnejšie financovanie a potreba väčšieho rozsahu môžu viesť k tomu, že silnejšie spoločnosti budú ďalej preberať menších alebo špecializovaných konkurentov.
Transakcia by mala byť dokončená v druhej polovici roka 2026, ak ju schvália akcionári a regulačné úrady. Súčasná šéfka Taylor Morrison Sheryl Palmer má po prevzatí zostať vo funkcii. Pre Berkshire tak nejde iba o finančnú investíciu, ale o ďalší krok k dlhodobému posilneniu prítomnosti na americkom trhu bývania.
