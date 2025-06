Bessent a Lutnick zostávajú optimistickí v súvislosti s americkou ekonomikou a obchodnými rokovaniami 📄🔎

Minister financií Scott Bessent

Vyhlásil, že zahraničné spoločnosti nespokojné s daňou navrhovanou Bielym domom, známou ako sekcia 899 , by mali lobbyovať u svojich vlastných vlád ; označil pobúrenie za „dezinformáciu“ .

Predstavil návrh zákona o daňových úľavách ako proinvestičný , nie represívny, a vyhlásil, že ekonomický rast nebude inflačný .

Upozornil, že termín na zvýšenie dlhového stropu sa neustále posúva a vyzval Kongres, aby konal včas .

Predpovedal deficit na úrovni 6,5–6,7 % HDP vo fiškálnom roku 2025 a vinu pripísal „Bidenovmu nafúknutému rozpočtu“ .

K Číne: privítal pokračovanie ženevských rokovaní v Londýne, no zdôraznil, že Peking sa nemôže vrátiť k stavu pred obchodnou vojnou.

Bessent sa snažil upokojiť zákonodarcov aj trhy: daňový zákon má stimulovať investície bez inflačného efektu, deficity budú zvládnuteľné, ak sa dostaví rast, a investori by nemali prehnane reagovať na denné výkyvy dlhopisového trhu. V otázke obchodu ostáva neústupný – Čína dostane úľavu z ciel len v prípade, že preukáže dôveryhodnosť.

Minister obchodu Howard Lutnick

Oznámil rámcovú dohodu medzi USA a Čínou , ktorá má zrýchliť schvaľovanie amerických žiadostí týkajúcich sa vzácnych zemín .

Povedal, že súčasné 55% clá na čínske tovary zostanú , akékoľvek zmeny závisia od schválenia Trumpom a Si Ťin-pchingom .

Zdôraznil, že USA neuvoľnia exportné obmedzenia na pokročilé AI čipy .

Predpovedal, že dohoda o U.S. Steel bude čoskoro dokončená .

Vyhlásil, že obchodné dohody s partnermi budú podpisované v priemere raz týždenne , ale dohoda s Európou je stále v nedohľadne .

Upozornil, že Čína odmietla zastaviť výrobu fentanylu.

Lutnick predstavil optimistický, no obozretný scenár: prielom v oblasti magnetov je realistický, ďalšie menšie dohody sú na ceste, no pevný postoj USA voči clám a vývozu pokročilých technológií zostáva nezmenený. Úspech rokovaní teraz závisí od rozhodnutí politikov partnerských krajín USA. Séria nových obchodných dohôd by mohla odštartovať už budúci týždeň.

USDIDX

Na Wall Street dnes prevláda optimizmus po predbežnej dohode s Čínou a slabšej inflácii za máj. Americký dolár patrí medzi najslabšie meny v rámci G10. Index USD (USDIDX) dnes klesá o 0,50 %.

