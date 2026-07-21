🛢️ Červené more, ale indexy nie: Vplyv blokády na ceny ropy

Jedna z hlavných organizácií patriacich do tzv. „osi odporu" Iránu voči USA a Izraelu v regióne Blízkeho východu oznámila začiatkom tohto týždňa, že obnovuje blokádu Saudskej Arábie, čo má byť odpoveďou na zosilnenú aktivitu USA v regióne po zrútení prímeria medzi Iránom a USA.
Ani indexy, ani ceny energetických surovín sa tým však zdanlivo vôbec nezaoberajú. Prečo?
Je potrebné položiť si dve otázky:
- Aké SKUTOČNE dôležité bolo lodné spojenie cez oblasť Červeného mora, najmä pre trh s ropou, konkrétne v kontexte konfliktu s Iránom?
- Až keď poznáme odpoveď na túto otázku, môžeme ju použiť ako východiskový bod na pochopenie súčasnej cenovej dynamiky (predovšetkým) ropy.
Treba sa vrátiť pamäťou do roku 2023, keď Húsijovia dokázali po prvý raz vážne narušiť plavbu na Červenom mori. Akcie krajín Perzského zálivu a koalície na čele s USA výrazne zdegradovali schopnosti útokov na infraštruktúru a plavidlá v regióne. S ohľadom na zložitú situáciu Iránu prísna blokáda a embargo uvalené na obe krajiny obmedzujú možnosti dopĺňania zásob zbrane.
Marginalizácia samotných Húsijov je však len jednou časťou skladačky. Napriek poklesu nebezpečenstva sa mnohí lodiari oblasti stále vyhýbajú.
Denný počet prechodov lodí – Suez & Bab al-Mandab
Vrchol nákladnej dopravy cez prieliv nastal v roku 2023. odvtedy postupne, no viditeľne klesá. Dnes počet lodí, ktoré denne prechádzajú oboma prielivmi, predstavuje niečo viac ako polovicu vrcholu z konca roku 2023. To znamená, že hrozba zo strany Húsijov je v cenách a na mape nákladnej dopravy zahrnutá nie od včera ani od začiatku roka, ale už viac ako dva roky.
Loď lodi nie je rovná
Nie každá nákladná loď je kontajnerová. Keďže trh teraz sleduje predovšetkým ceny ropy s obavami, analytici a investori sa musia zameriavať na supertankery. Tu je situácia zložitejšia.
Podľa údajov SCNT, Reuters a EIA, hoci počet lodí na oboch výstupoch z oblasti Červeného mora poklesol, objem prepravovanej ropy v regióne výrazne vzrástol – predovšetkým v prielive Bab al-Mandab, kde tento nárast predstavuje asi 40 %. Vo svetle týchto informácií by blokáda prielivu mala výrazne zdvihnúť ceny, pravda?
Objem prepravy ropy – Bab al-Mandab
Chýbajúcim článkom cenovej rovnice je mierka a kontext. Nárast o 40 % dnes predstavuje úroveň 7,5 milióna barelov denne – čiže necelých 7 % denného globálneho dopytu. Keby bol prieliv Bab al-Mandab zajtra úplne uzavretý, neznamená to odrezanie 25 %, 15 % ani dokonca 10 % objemu prepravy ropy – bude to len asi 7 %.
K úplnému uzavretiu však pravdepodobne nedôjde vzhľadom na slabnúce schopnosti Húsijov útočiť v regióne. Navyše, na rozdiel od Perzského zálivu, Červené more má dva výstupy, nie jeden.
Bude horšie, kým bude lepšie
Možno teda v tomto kontexte vyvodiť záver, že „všetko bude v poriadku"? Žiaľ, nie. Prieliv Bab al-Mandab je istým spôsobom „prototypom" status quo, o ktorý sa zdajú usilovať USA v Perzskom zálive – konkrétne pomocou sankcií a bombardovania znížiť schopnosti Iránu útočiť do takej miery, aby tranzit cez Hormuzský prieliv predstavoval pre lodiarov prijateľné riziko. Môže sa to podariť?
Pri analýze súčasnej situácie v prielive možno zhromaždiť rad informácií a vyvodiť z nich závery:
- USA výrazne rozšírili rozsah a charakter útokov na Irán. Nasadené nie je len letectvo a námorníctvo, ale čoraz častejšie aj pozemné odpaľovacie zariadenia.
- Útočí sa nielen na zariadenia IRGC, ale aj na regulárnu iránsku armádu.
- Osobitnú pozornosť si zasluhujú útoky na mosty, cesty a tunely v južnom Iráne. Odrezanie prístavov v Bandar-e Abbáse od zvyšku krajiny je pre USA jednoduché, no zároveň naznačuje, že USA sú pripravené postupne ďalej eskalovať. Možno to vnímať dokonca ako prípravu na obsadenie ostrovov v Perzskom zálive.
- Čo je najznepokojivejšie, Irán mal zaútočiť na zariadenia na odsoľovanie vody v Kuvajte. Táto informácia naznačuje, že Irán pociťuje existenčné ohrozenie a môže sa rozhodovať pre najradikálnejší krok – pokus o zničenie vodárenskej infraštruktúry iných štátov v Perzskom zálive.
Aj z týchto útržkovitých informácií možno vyvodiť, že USA pravdepodobne plánujú výraznú eskaláciu, čo bude mať krátkodobý a strednodobý vplyv na ocenenia – nielen ropy, ale v obmedzenom rozsahu aj indexov.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
V dlhodobom horizonte však Irán zrejme nemá šancu naplniť svoje maximalistické požiadavky a hospodárska situácia krajiny sa už mesiace zhoršuje z „katastrofálnej" na „havarijnú". Trh to vie, a berúc do úvahy všetky preventívne opatrenia prijaté účastníkmi trhu, nemožno očakávať prekonanie predchádzajúcich maxím ani výrazný dlhodobý rast očakávaní cien uhľovodíkov.
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