Bitcoin je najvyššie za posledných 11 týždňov 🔥

- Bitcoin vzrástol až o 3,6 % a prekonal 78 400 USD, čo je najviac od začiatku februára.
- Trh podporilo predĺženie prímeria s Iránom a zlepšenie globálneho sentimentu.
- Pozitívnym signálom sú aj silné prítoky do amerických spot Bitcoin ETF.
Bitcoin dnes výrazne posilnil a dostal sa na 11-týždňové maximum, keď pozitívnu náladu na trhoch podporilo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžiť prímerie s Iránom. Uvoľnenie geopolitického napätia zlepšilo sentiment naprieč rizikovými aktívami a okrem akcií reagovali rastom aj kryptomeny.
Najväčšia kryptomena sveta počas dňa vzrástla až o 3,6 % a krátko prekonala hranicu 78 400 USD, čím sa dostala najvyššie od začiatku februára. Neskôr sa obchodovala pri 78 000 USD. Silný pohyb predviedol aj Ether, ktorý pridal až 3,8 %.
Analytici upozorňujú, že ďalší krátkodobý vývoj Bitcoinu bude aj naďalej závisieť predovšetkým od makroekonomickej a geopolitickej situácie. Za dôležitú podporu teraz považujú oblasť okolo 72 000 USD, zatiaľ čo v blízkosti 79 000 až 80 000 USD sa môže objaviť silnejšia rezistencia a vyberanie ziskov.
Bitcoin v posledných týždňoch ukazuje relatívnu odolnosť. Od konca februára je v pluse o viac ako 15 %, zatiaľ čo zlato v rovnakom období oslabilo približne o 10 %. Trh tým naznačuje, že investori sú aj napriek zvýšenej neistote ochotní vracať sa do dynamickejších aktív.
Podporou pre cenu sú aj obnovujúce sa prítoky kapitálu do amerických spot Bitcoin ETF. Trinásť sledovaných fondov zaznamenalo od začiatku týždňa čistý prílev viac ako 250 miliónov USD, po tom, čo v predchádzajúcom týždni pritieklo takmer 996,4 milióna USD. To potvrdzuje, že inštitucionálny záujem o Bitcoin zostáva silný.
Graf BITCOIN (D1)
Bitcoin sa obchoduje okolo 77 910 USD a drží sa nad oboma kĺzavými priemermi, teda nad EMA 50 na úrovni 72 247 USD aj nad SMA 100 na hodnote 73 795 USD. To potvrdzuje, že strednodobý technický obraz sa výrazne zlepšil. Cena sa zároveň nachádza nad Fibonacciho hladinou 38,2 % na 74 436 USD, no stále zostáva pod úrovňou 50 % na 78 946 USD, ktorá teraz predstavuje najbližšiu dôležitú rezistenciu. Ak by ju Bitcoin prekonal, otvoril by sa priestor na rast smerom k 83 456 USD, kde leží hladina 61,8 %. Williams %R sa pohybuje okolo -4, čo ukazuje na výrazne prekúpený krátkodobý stav. Trh je teda silný, no po svižnom raste nemožno vylúčiť krátku konsolidáciu alebo mierny návrat. Kým sa však cena drží nad pásmom 74 400 až 73 800 USD, technické nastavenie zostáva prevažne býčie.
Zdroj: xStation5
