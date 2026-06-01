Bitcoin klesá o 3 % na najnižšiu úroveň od 13. apríla 📉

Bitcoin dnes ustupuje tesne pod 72 000 USD a na dennom časovom rámci vidíme, že RSI už klesol na úroveň blízku „prepredanému“ pásmu, konkrétne na 32,6. Na druhej strane historické trhové dná zvyčajne vznikali pri výrazne nižších hodnotách RSI, než je tá súčasná. To naznačuje, že ak ide skutočne o ďalšiu poklesovú vlnu, môže byť stále príliš skoro očakávať stabilizáciu downtrendu.
- On-chain dáta ukazujú, že veľryby pozastavili akumuláciu Bitcoinu. Tento vzorec v minulosti často predchádzal obdobiam slabosti počas kryptomenových medvedích trhov.
- Na základe historického halvingového cyklu by sa potenciálne cenové dno Bitcoinu mohlo objaviť na začiatku jesene 2026, zatiaľ čo spotový dopyt stále zaostáva.
- Sezónne býva letné obdobie pre kryptomenový trh slabé. Bitcoin dnes klesá napriek rekordným ziskom na globálnych akciových trhoch.
- Spolu s kryptomenami sú pod tlakom aj drahé kovy, keďže trhy sa prispôsobujú očakávaniu mierne jastrabejšej inflácie a politík centrálnych bánk v porovnaní s prostredím z prelomu rokov 2025 a 2026.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na hodinový graf zostáva Bitcoin v klesajúcom cenovom kanáli a aktuálne sa obchoduje približne uprostred tohto pásma. Kľúčové úrovne podpory sa nachádzajú pri 67 000 USD a v oblasti 60 000–61 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Napätie v Iráne rastie ⚠️
US OPEN: Technologický sektor rastie, rovnako aj ropa
Zhrnutie trhov: Akcie SAP prudko rastú — kedysi najväčšia spoločnosť Európy 💥
🗣️ROZHOVOR: Koncentrácia S&P 500 na historickom maxime. Čo s tým?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.