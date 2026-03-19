Bitcoin klesá pod 70 000 USD, keď ropný šok a výhľad Fedu zasiahli rizikové aktíva

Bitcoin 19. marca klesol pod 70 000 USD a naposledy strácal 5,5 % na 69 049 USD, keď investori po rozhodnutí Fedu ponechať sadzby bez zmeny a po raste cien ropy znovu obmedzovali expozíciu voči rizikovým aktívam. Výpredaj zasiahol aj akcie, pričom Nasdaq o 10:04 ET strácal 0,67 %, S&P 500 0,49 % a Dow Jones 0,45 %.
Ropu a trhy teraz riadi Fed aj geopolitika
Fed ponechal cieľové pásmo sadzby na 3,50 % až 3,75 % a uviedol, že neistota okolo výhľadu zostáva zvýšená, pričom vývoj na Blízkom východe má pre americkú ekonomiku neisté dôsledky. Predseda Fedu Jerome Powell zároveň uviedol, že mediánová projekcia Fedu stále ukazuje iba na jedno zníženie sadzieb o 25 bázických bodov v tomto roku, zatiaľ čo mediánový výhľad PCE inflácie na rok 2026 bol zvýšený na 2,7 %.
Tento kontext je pre kryptomeny dôležitý, pretože ropa sa znovu vracia do inflačného príbehu. Reuters uviedol, že Brent sa 19. marca pohyboval pri 112 USD za barel po tom, čo krátko prekonal 119 USD, keď Irán zaútočil na energetické zariadenia naprieč Blízkym východom v odvete za izraelský útok na plynové pole South Pars.
Pod tlakom sú akcie aj kryptomeny
Trhová reakcia ukazuje, že bitcoin sa stále obchoduje skôr ako makro-citlivé rizikové aktívum než ako samostatný hedge. Barron’s uviedol, že Ethereum kleslo o 6,8 % a XRP o 4,5 %, zatiaľ čo Reuters napísal, že hlavné indexy na Wall Street zostali pod tlakom, keď investori prehodnocujú infláciu, ropu a výhľad sadzieb.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Ďalším kľúčovým bodom bude, či sa ceny ropy stabilizujú, alebo budú rásť ďalej, pretože to by mohlo ešte viac posilniť očakávania dlhšieho obdobia vyšších amerických sadzieb. Krypto trhy zároveň budú sledovať, či bitcoin rýchlo získa späť hranicu 70 000 USD, alebo či posledný makro šok stiahne digitálne aktíva hlbšie do širšieho risk-off pohybu.
