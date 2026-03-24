Bitcoin klesol pod 70 000 USD, Bernstein hovorí, že korekcia už zrejme našla dno

Bitcoin sa 24. marca obchodoval pod hranicou 70 000 USD, pričom počas dňa strácal približne 0,5 % a intradenne klesol až na 69 544 USD. Najväčšia kryptomena tak zostala pod tlakom v prostredí volatilných makroekonomických a geopolitických podmienok, aj keď Bernstein uviedol, že nedávna korekcia už zrejme našla svoje dno. Broker zároveň ponechal cieľovú cenu bitcoinu na koniec roka 2026 na 150 000 USD.
Bernstein ponecháva býčí strednodobý výhľad
V utorkovej analytickej poznámke Bernstein uviedol, že podľa neho bitcoin „našiel svoje dno a teraz smeruje vyššie“. Firma ponechala cieľovú cenu 150 000 USD na koniec roka 2026 a dodala, že posledný pokles nevyzerá ako štrukturálne narušenie príbehu tohto aktíva.
Bernstein zároveň poukázal na pokračujúcu inštitucionálnu podporu cez spoločnosť Strategy, ktorá podľa neho teraz drží 3,6 % celkovej ponuky bitcoinu, čo zodpovedá čistej hodnote aktív 53,5 miliardy USD. Podľa tejto poznámky Strategy v roku 2026 zatiaľ získala 7,3 miliardy USD prostredníctvom kmeňových a prioritných akcií, a to aj napriek tomu, že bitcoin v rovnakom období klesol o 19 %.
Kľúčové pre ďalší pohyb zostávajú geopolitika a likvidita
Reuters 18. marca uviedol, že bitcoin od amerických a izraelských útokov na Irán z 28. februára napriek tomu mierne posilnil a počas konfliktu vzrástol až na 73 949 USD, hoci za celý rok bol stále nižšie približne o 15 %. Tento kontext pomáha vysvetliť, prečo Bernstein naďalej označuje bitcoin za relatívne odolný, aj keď krátkodobý cenový vývoj zostáva volatilný.
Trhy teraz budú sledovať, či bitcoin dokáže trvalo získať späť hranicu 70 000 USD, ako sa bude vyvíjať inštitucionálny dopyt a či napätie na Blízkom východe alebo širšie likviditné podmienky nespustia ďalší výrazný pohyb.
