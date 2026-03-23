Crypto news 🚩 Bitcoin opäť klesá. Zasiahne rast ropy aj kryptomeny?

Kryptomeny oslabujú, pričom BTC v pondelok klesá na 68 tisíc USD v prostredí slabého sentimentu na globálnych akciových trhoch, silnejšieho amerického dolára a rastu výnosov amerických štátnych dlhopisov. Pozornosť investorov sa presúva k energetickým trhom a kríze v Hormuzskom prielive. Zároveň sa vyššie náklady na ťažbu BTC môžu premietnuť do zvýšeného predajného tlaku zo strany takzvaných ťažiarov.
- Rastúce riziká inflácie tlačia výnosy vyššie a v krátkodobom horizonte spúšťajú trhové mechanizmy zaistenia proti možnému návratu jastrabej politiky centrálnych bánk – rizikové aktíva strácajú pôdu pod nohami.
- Ropa sa obchoduje v blízkosti 110 USD za barel a podľa vyjadrenia Donalda Trumpa má Irán približne 14 hodín na to, aby úplne znovu otvoril Hormuzský prieliv – inak sa môže terčom stať kritická infraštruktúra krajiny.
- Teherán sa tomu zatiaľ jasne stavia proti a pohrozil odvetnými útokmi na kritickú infraštruktúru v celom regióne vrátane systémov zásobovania vodou, ktoré sú pre okolitý arabský svet kľúčové.
- Podľa zdrojov vrátane Jerusalem Post sa pozemná operácia v Iráne javí ako nevyhnutná a v prvej fáze by mohla byť zameraná na jadrové zariadenia v Isfaháne a Natanzu, ako aj na ostrov Chárk, ktorý je kľúčový pre iránsky vývoz ropy.
Korelácia Bitcoinu s indexom S&P 500 na viacročných minimách
Korelácia medzi BTC a S&P 500 klesla na najnižšiu úroveň od roku 2020. Dôležité však je, že Bitcoin začal oslabovať ešte predtým, než sa začala korekcia na akciovom trhu. V takomto scenári môžu byť bez návratu BTC do rastového trendu odrazy akciových indexov skôr príležitosťou na výber ziskov než signálom obratu trendu.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoin sa blíži k úrovniam akumulácie?
On-chain valuácia BTC naznačuje, že sa ceny približujú k atraktívnym úrovniam, ktoré bolo možné vidieť počas predchádzajúcich medvedích trhov v rokoch 2020 a 2022. Na druhej strane súčasná kríza spôsobená rastom cien ropy predstavuje pre BTC nový faktor a zatiaľ zostáva neisté, ako budú trhy reagovať v strednodobom horizonte alebo či bude situácia rýchlo vyriešená. Zdá sa, že v prípade ďalšej vlny výpredajov by sa pokles mohol spomaliť okolo úrovne 45 000 USD.
Zdroj: CryptoQuant, TradingView
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Bitcoin od svojho lokálneho maxima oslabil o 10 % a opäť sa obchoduje v blízkosti 68 000 USD – teda približne v strede medzi 60 000 USD (lokálne minimum) a 75 000 USD (lokálne maximum). Ak by sa zopakoval scenár z medvedieho trhu v roku 2022, mohli by sme sa dočkať ďalšej silnej a možno aj záverečnej klesajúcej vlny, ktorá by mohla stlačiť cenu smerom k približne 45 000 USD.
Zdroj: xStation5
V prípade Etherea by najnovší (tretí) impulz mohol viesť k výpredaju smerom k úrovni okolo 1 200 USD. To by znamenalo retest miním z roku 2022. Prerazenie nad EMA200 (okolo 2 900 USD) by mohlo trend otočiť späť do býčieho nastavenia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Denné zhrnutie: Irán nemá záujem o Trumpov mierový plán
Rivian – partnerstvo s Uberom a model R2. Je to „zabijak Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA opäť výrazne vzrástli. Ropa WTI sa drží nad 88 USD
Zhrnutie trhov 📈 Európske indexy rastú napriek napätiu medzi Iránom a USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.