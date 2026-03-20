Bitcoin prešľapuje na úrovni 70 000 USD 💰

- Bitcoin sa drží nad 70 000 USD, no po nedávnom raste prišla korekcia.
- Pozitívny regulačný vývoj v USA zatienili obavy z inflácie a vyšších sadzieb.
- Americké spotové ETF zaznamenali odlev kapitálu, čo naznačuje slabší inštitucionálny dopyt.
- Kľúčovou rizikovou úrovňou pre trh zostáva oblasť okolo 60 000 USD.
Bitcoin sa drží mierne nad hranicou 70 000 USD, hoci na trhu rastie nervozita pre geopolitické napätie a obavy z novej vlny inflácie. Kryptomena má za sebou tri dni poklesu po tom, čo sa na začiatku týždňa dostala takmer k 76 000 USD, teda na šesťtýždňové maximum.
Tento týždeň priniesol pre kryptomeny zmiešaný obraz. Pozitívnou správou bolo regulačné uvoľnenie v USA, kde americká Komisia pre cenné papiere a burzy spresnila prístup ku klasifikácii digitálnych aktív. Viaceré etablovanejšie tokeny sa tak zrejme vyhnú označeniu za cenné papiere, čo by pre sektor znamenalo nižšiu regulačnú záťaž. Tento impulz však prehlušili makroekonomické obavy.
Hlavným problémom sa stáva možnosť, že konflikt s Iránom ešte viac zvýši ceny energií a tým aj inflačné tlaky. Trh preto čoraz viac počíta s tým, že centrálne banky môžu zostať dlhšie jastrabie, prípadne opäť sprísniť menovú politiku. To je negatívne najmä pre rizikové aktíva, kam investori Bitcoin stále z veľkej časti zaraďujú.
Určité ochladenie vidno aj na inštitucionálnom dopyte. Americké spotové Bitcoin ETF zaznamenali odlev kapitálu, keď počas dvoch dní odtieklo viac ako 250 miliónov USD. Ide o obrat oproti predchádzajúcej sérii prílevov a naznačuje to, že časť investorov v súčasnom prostredí zaujíma opatrnejší postoj.
Na druhej strane Bitcoin zatiaľ zvláda napätú geopolitickú situáciu relatívne dobre. V porovnaní s inými aktívami zostáva jeho výkonnosť odolná a počas marca si stále pripisoval zisk. Zaujímavé je aj porovnanie s ďalšími trhmi – ropa prudko rastie, zatiaľ čo časť investorov opúšťa tradičné rizikové aktíva. Práve táto relatívna stabilita Bitcoinu môže byť pre časť trhu pozitívnym signálom.
Určitú podporu navyše mohla cene dodať aj situácia na opčnom trhu, kde zatváranie negatívnych pozícií vyvolalo dodatočné nákupy. Napriek tomu zostáva zrejmé, že investori si naďalej ponechávajú ochranu proti výraznejšiemu poklesu, pričom významná časť put opcií smeruje k úrovni 60 000 USD. To ukazuje, že trh s ďalším výkyvom smerom nadol stále počíta.
Graf Bitcoin (H1)
Bitcoin sa obchoduje okolo 70 994 USD a po predchádzajúcom poklese sa teraz snaží stabilizovať v blízkosti 50 % Fibonacciho retracementu na úrovni 70 690 USD. Cena sa drží pri EMA 50 na hodnote 70 898 USD, čo ukazuje na krátkodobý boj medzi kupcami a predajcami, zároveň však zostáva pod SMA 100 na úrovni 72 378 USD, ktorá potvrdzuje, že strednodobý tlak zostáva skôr negatívny.
Technický obraz naznačuje, že trh po prudšom poklese prešiel do fázy konsolidácie. Predchádzajúci rastový trend bol narušený a Bitcoin teraz rešpektuje dôležité retracementové úrovne. Najbližšia rezistencia leží v pásme okolo 71 900 až 73 400 USD, kde sa nachádzajú nielen vyššie Fibonacciho úrovne, ale aj SMA 100, ktorá môže ďalší rast brzdiť. Naopak najbližšia podpora sa nachádza okolo 69 460 USD, a ak by táto zóna nevydržala, trh by mohol opäť zamieriť smerom k 67 700 USD.
Williams %R sa pohybuje okolo -33, čo ukazuje, že Bitcoin už opustil prekúpené pásmo a krátkodobé momentum začína slabnúť. Aj Stochastic RSI po predchádzajúcom raste klesá z vyšších hodnôt, čo potvrdzuje ústup nákupnej aktivity a naznačuje možnosť ďalšieho krátkodobého ochladenia. Zatiaľ teda nejde o jasný signál na obnovenie rastového trendu, ale skôr o opatrnú stabilizáciu po predchádzajúcom výpredaji.
Zdroj: xStation5
