Bitcoin oslabuje pre nové obavy z konfliktu medzi USA a Iránom 📉

Bitcoin dnes prudko oslabil po tom, čo sa na trhoch opäť zvýšili obavy z geopolitického napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Najväčšia kryptomena sveta klesla o viac než 3 % až k úrovni približne 61 691 USD, kým časť strát neskôr zmazala a obchodovala sa okolo 62 100 USD.
Výpredaj zosilnel po vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa predbežné prímerie s Iránom skončilo. Trh tak začal rýchlo preceňovať riziko obnoveného vojenského konfliktu medzi oboma krajinami.
Hlavným problémom pre Bitcoin nie je iba samotné geopolitické napätie, ale aj jeho možný dopad na infláciu. Rast napätia v oblasti Hormuzského prielivu môže ohroziť prepravu ropy a plynu, čo sa okamžite premietlo do cien energií. Ropa Brent vzrástla takmer o 6 % na 78,55 USD za barel. Vyššie ceny energií môžu opäť zvýšiť inflačné tlaky a tým aj obavy, že centrálne banky budú musieť držať sadzby dlhšie na vyšších úrovniach.
Práve táto kombinácia je pre kryptomeny negatívna. Bitcoin býva citlivý na očakávania úrokových sadzieb, pretože vyššie výnosy tradičných aktív znižujú atraktivitu rizikovejších investícií. Ak by drahšia ropa opäť posilnila infláciu, trh by mohol začať započítavať vyššiu pravdepodobnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky.
Napätie sa neprejavilo iba na kryptomenách. Akciové trhy tiež oslabili, index MSCI Asia Pacific klesol až o 1 %, indický Nifty 50 strácal 1,5 % a futures na S&P 500 odpisovali okolo 1 %. To ukazuje, že investori reagovali širším presunom od rizikových aktív.
Bitcoin pritom pred posledným výpredajom vyzeral stabilnejšie. Po júnovom poklese o 20 %, ktorý bol najhorším mesačným prepadom za štyri roky, sa v júli začal zotavovať a od začiatku mesiaca pridával približne 5,5 %. Nové geopolitické napätie však ukázalo, že toto oživenie zostáva krehké.
Zaujímavé je, že trh predtým pomerne pokojne prijal správu o predaji Bitcoinu zo strany spoločnosti Strategy Inc., ktorá je spájaná s Michaelom Saylorom a patrí medzi najväčších firemných držiteľov tejto kryptomeny. Firma oznámila predaj v hodnote 216 miliónov USD, ale reakcia trhu bola tentoraz obmedzená. To je rozdiel oproti predchádzajúcim mesiacom, keď podobné oznámenie vyvolalo výraznejšiu nervozitu.
Podporným faktorom pre Bitcoin boli aj nákupy zo strany dlhodobých držiteľov. Podľa uvedených dát pridávali niektorí veľkí investori medzi 20. júnom a 6. júlom až 31 800 BTC denne. To naznačuje, že časť trhu využívala nižšie ceny na akumuláciu.
Pozitívne pôsobili aj americké spotové bitcoinové ETF. Tie zaznamenali tri po sebe idúce dni prílevov presahujúcich 500 miliónov USD. To je dôležité najmä po júni, keď z týchto fondov odtieklo viac než 4,5 miliardy USD, čo bol ich najslabší mesiac od spustenia na začiatku roka 2024.
Napriek tomu Bitcoin zostáva hlboko pod svojimi maximami. Od vrcholu nad 126 000 USD z vlaňajšieho októbra je stále nižšie o viac než 50 %. Niektoré ukazovatele však naznačujú, že časť rizika už z trhu odišla. Bitcoin Risk Index podľa Glassnode klesol z maximálnej hodnoty 1 na 0,56, čo môže ukazovať na určité zníženie prehriatia trhu.
Ďalším zaujímavým signálom je nižší priestor na vyberanie ziskov. Ukazovateľ nerealizovaného zisku a straty sa nachádza okolo 0,17, čo naznačuje, že väčšina držiteľov už nemá také veľké zisky na realizáciu ako v predchádzajúcich fázach trhu. To môže čiastočne obmedziť predajný tlak pri každom pokuse Bitcoinu o rast.
Z pohľadu investorov tak Bitcoin stojí medzi dvoma protichodnými silami. Na jednej strane ho podporujú prílevy do ETF, návrat časti dlhodobých držiteľov a nižšie rizikové ukazovatele. Na druhej strane proti nemu pôsobí geopolitické napätie, rast ropy, strach z inflácie a možné vyššie sadzby. Práve vývoj okolo Iránu a cien energií môže v najbližších dňoch rozhodnúť, či Bitcoin udrží support okolo 61 500 USD, alebo či sa výpredaj opäť prehĺbi.
Graf Bitcoin (BITCOIN, D1)
Zdroj: xStation5
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