Bitcoin rastie na 92 000 USD 📈 Odrazia sa akcie Strategy späť nahor?

Včera spoločnosť Strategy (MSTR.US) oznámila nákup 13,6 tisíc BTC, čím zvýšila svoje bitcoinové rezervy na takmer 687 tisíc BTC. Akcie firmy včera vzrástli o viac než 3 % počas obchodovania v USA a dnes si pripisujú ďalšie viac než 1 % pred otvorením trhu. Ide o najväčší nákup od leta 2025. Akcie Strategy sa momentálne obchodujú približne v súlade s hodnotou jej bitcoinových rezerv, čo naznačuje postupnú stabilizáciu oproti predchádzajúcim týždňom, keď sa obchodovali mierne pod hodnotou drženého BTC.
Priemerná nákupná cena BTC pre Strategy je teraz približne 75 000 USD, čo spoločnosti poskytuje relatívne „pevný vankúš“ v prípade poklesu cien. Táto úroveň navyše takmer presne zodpovedá minimám z apríla 2025, kedy trhom otrasila panika po zavedení ciel zo strany Donalda Trumpa. Napriek silnejšiemu americkému doláru sa Bitcoin stabilizoval okolo 90 000 USD a po poslednom poklese sa rýchlo zotavil smerom k 92 000 USD. V roku 2026 zatiaľ pretrváva dopyt po „tvrdých aktívach“ (najmä drahých kovoch), čo by v konečnom dôsledku mohlo podporiť aj Bitcoin.
Zdroj: xStation5
MSTR (D1)
Akcie MSTR sú momentálne takmer 70 % pod svojimi maximami, čo sa v posledných rokoch vyskytlo len počas hlbokých medvedích trhov na Bitcoine. Na jednej strane akcie čelia „konkurencii“ zo strany spotových ETF na Bitcoin, ktoré znižujú dopyt po akciách Strategy ako nepriamom nástroji na expozíciu voči BTC. Na druhej strane by akýkoľvek návrat býčieho trendu na Bitcoine mal výrazne oživiť akcie z extrémne prepredaných úrovní. Indikátory RSI a MACD sa otáčajú nahor a ak sa Bitcoinu podarí preraziť hranicu 95 000 USD, rally akcií sa môže výrazne zrýchliť.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.