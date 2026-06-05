US100 stráca 0,8 % pre slabnúce momentum akcií spojených s AI 📉

Futures na americké indexy klesajú, pretože investori znižujú expozíciu voči akciám spojeným s AI. Futures na S&P 500 strácajú 0,5 %, zatiaľ čo futures na Nasdaq 100 odpisujú viac ako 0,8 %. Väčšina predobchodných strát sa sústreďuje pri spoločnostiach naviazaných na tému AI infraštruktúry, ktoré v posledných týždňoch zaznamenali výrazné zisky.
- Index S&P 500 je ohrozený ukončením historickej série 10 po sebe idúcich týždňov rastu. Tlak na technologický sektor zosilnel po štvrtkovom výpredaji akcií polovodičových spoločností.
- Trhový sentiment oslabil po tom, čo výhľad predajov čipov spoločnosti Broadcom nenaplnil zvýšené očakávania investorov. Účastníci trhu tak začali prehodnocovať valuácie technologických firiem po silnej rally ťahanej AI.
- Investori teraz čakajú na májový report NFP z USA, ktorý bude zverejnený o 14:30. Ten môže výrazne ovplyvniť očakávania týkajúce sa ďalšieho smerovania politiky Fed.
- Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu zostáva v blízkosti 4,47 %, zatiaľ čo silný údaj z trhu práce by mohol posilniť naratív vyšších sadzieb na dlhšie obdobie.
- Ceny ropy ďalej nachádzajú podporu v neistote okolo rokovaní na Blízkom východe a v pokračujúcom riziku narušenia dodávok.
- Kľúčovými témami pred koncom týždňa zostávajú udržateľnosť rally okolo AI a otázka, či prichádzajúce makroekonomické dáta ospravedlnia očakávania, že úrokové sadzby zostanú zvýšené dlhší čas.
Graf US100 (H1)
Pri pohľade na graf US100 index po prvýkrát za takmer dva týždne klesol pod svoj 200-periodický exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená línia). Indikátory RSI a MACD vychladli, hoci súčasný pokles sa stále môže ukázať ako štandardná korekcia 1:1 v rámci širšieho uptrendu. Pohyb pod úroveň 29 750 bodov by mohol signalizovať riziko hlbšej korekcie a výraznejšej straty momenta v technologickom sektore.
Zdroj: xStation5
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