🚩 BlackRock predáva Bitcoin – BTC pod 60 tis. USD. Čo ďalej?

Bitcoin zostáva v pondelok pod hranicou 60 tis. USD, pričom minulý týždeň stratil takmer 6 %. Pokles je výsledkom zhoršenia nálady na trhu a výrazného odlivu inštitucionálneho kapitálu. Americké spotové Bitcoin ETF zaznamenali minulý týždeň odlivy vo výške približne 1,8 mld. USD, pričom celý rok 2026 je už výrazne v červených číslach. Obzvlášť silné odkupy zaznamenal fond BlackRock IBIT, ktorý bol doteraz známy výrazným akumulačným tlakom a minimálnou predajnou aktivitou, čo ďalej zvyšuje ponukový tlak na trhu.
Kľúčové informácie
- Strategy výrazne spomalilo tempo nákupov Bitcoina, pričom v júni nakúpilo len približne 3,6 tis. BTC. Spomalenie nákupov zo strany jedného z najväčších korporátnych investorov môže naznačovať opatrnejší prístup inštitúcií.
- Na trhu derivátov prebieha redukcia rizika. Open interest na futures kontraktoch klesol o takmer 2,7 % a drvivú väčšinu likvidovaných pozícií tvorili stávky na rast ceny (longy), čo naznačuje ochabovanie nadmerného optimizmu.
- Index Crypto Fear & Greed klesol na 17 bodov, teda na úroveň „Extreme Fear". Takto nízke hodnoty sa historicky často objavovali v obdobiach silnej averzie k riziku, hoci samy osebe nepredstavujú signál ukončenia poklesu.
- On-chain dáta vysielajú zmiešané signály. Na jednej strane vzrástla aktivita veľkých walletov veľrýb, ktoré využívali poklesy na akumuláciu, na druhej strane časť dlhodobých držiteľov začala realizovať straty.
- Bitcoin zostáva silne závislý od makroekonomických faktorov. Silnejší dolár a očakávania udržania vysokých úrokových sadzieb naďalej obmedzujú chuť investorov podstupovať riziko.
- Kľúčovou technickou úrovňou zostáva pásmo 60 tis. USD. Jeho trvalé znovudobytie by mohlo zlepšiť krátkodobú náladu, pričom ďalšou dôležitou podporou zostávajú okolie nedávnych miním pri 58 tis. USD.
Problém s dopytom
Kapitál sa na trh nevracia v širšom prúde. Najvýrečnejší je dnes kontrast medzi príležitostnou akumuláciou a absenciou plošného dopytu. Časť investorov, najmä z amerického trhu, začína využívať nižšie ceny, no inštitucionálni investori zostávajú opatrní a krátkodobí držitelia vytvárajú výraznú ponukovú zónu v oblasti 67–71 tis. USD. Pokiaľ Bitcoin túto úroveň nezíska späť, každý pokus o odraz môže byť vnímaný skôr ako technická korekcia než ako začiatok trvalej zmeny nálady. Na opčnom trhu investori čoraz častejšie predávajú opčné prémie namiesto nákupu zaistení, čo naznačuje očakávanie relatívne pokojného trhu. Tvorcovia trhu zároveň udržiavajú veľkú expozíciu tzv. dlhej gammy v pásme 60–64 tis. USD, čo však nezabránilo výkyvom pod touto úrovňou, a ak sa cena neodrazí od 60 tis. USD, kurz Bitcoina môže z aktuálnych úrovní prudko klesnúť.
Tento týždeň môže Bitcoin reagovať nielen na údaje týkajúce sa konjunktúry americkej ekonomiky, ale aj na prejav Kevina Warsha v portugalskej Sintre, kde budú mať trhy opäť príležitosť posúdiť, ako jastrabí alebo holubičí pohľad na ekonomiku prezentuje šéf Fedu. Kumulatívne čisté prítoky do ETF fondov dosahujú necelých 51 mld. USD oproti cca 62 mld. USD na vrchole býčieho trhu na jeseň 2025. Bitcoin sa ocitol vo fáze, v ktorej čoraz viac ukazovateľov naznačuje atraktívnejšie valuačné úrovne, avšak samotná „lacnosť" zatiaľ nestačí na zmenu trendu. Trh sa naďalej vyrovnáva s realizáciou strát zo strany investorov, odlivmi z ETF fondov a defenzívnym pozicionovaním na opciách.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf Bitcoin (interval D1)
Cena BTC sa obchoduje takmer 30 % pod 200-dennou exponenciálnou kĺzavou priemernou EMA200 (červená čiara), pričom indikátor RSI sa blíži k úrovniam prepredanosti – nenachádzame v ňom však úplné „vyčistenie trhu". Ak by prišiel ďalší silný klesajúci impulz, cena by z aktuálnych úrovní mohla klesnúť až na cca 45 tis. USD. Na druhej strane návrat nad 68 tis. USD, kde vidíme EMA50 (oranžová čiara), by mohol znamenať nový pokus o odraz zo strany kupujúcich. Významný odpor sa nachádza pri cca 77–80 tis. USD – podopretý EMA200 a predchádzajúcimi cenovými reakciami.
Zdroj: xStation5
Predaj BTC zo strany ETF fondov je v súčasnosti jednou z najväčších obáv krypto trhu, a to oprávnene. BlackRock v piatok predal BTC v hodnote 444 mil. USD a k predajnému tlaku v posledných dňoch sa pridal aj Fidelity Investments. Investori oceňujú reálne riziko sprísňovania menovej politiky v USA, čo v kombinácii s býčím trhom AI spoločností a masívnym vyčerpaním „retailovej likvidity" prostredníctvom IPO SpaceX vytvára prostredie obmedzeného dopytu a špekulatívneho záujmu o BTC.
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
🚨Memorandum visí na vlásku. Utorok rozhodne🛢️
Denné zhrnutie: Uzavrie S&P 500 týždeň v strate? ❓ Zistite, čo dnes hýbalo trhmi ⬇️
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vyžiada zvýšenie sadzieb; EURUSD aj USD menia smer ❗
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.