BlackRock spravuje už viac ako 15 biliónov dolárov 💰 Rast podporujú ETF, alternatívne investície aj vyššie poplatky 📈

Spoločnosť BlackRock zaznamenala v druhom štvrťroku čistý prílev klientskych prostriedkov vo výške 192 miliárd dolárov, vďaka čomu objem aktív pod správou prvýkrát prekročil hranicu 15 biliónov dolárov. Najväčší podiel na novom kapitále mali burzovo obchodované fondy, ktoré naďalej predstavujú jeden z hlavných pilierov rastu najväčšieho správcu aktív na svete.
Do dlhodobých investičných produktov pribudlo v čistom vyjadrení 199 miliárd dolárov, čo prekonalo priemerný odhad analytikov vo výške 170 miliárd dolárov. Samotná divízia ETF získala 178 miliárd dolárov a postarala sa tak o prevažnú väčšinu nových prostriedkov. Naopak, hotovostné a peňažné fondy zaznamenali čistý odlev 7 miliárd dolárov.
Silný záujem sa neobmedzoval iba na pasívne investovanie. Aktívne spravované fondy prilákali v čistom vyjadrení 53 miliárd dolárov, čo naznačuje, že klienti sú ochotní presúvať časť kapitálu aj do produktov s vyššími poplatkami a aktívnejším prístupom k správe portfólia.
Tržby aj zisk prekonali očakávania
- Tržby BlackRocku medziročne vzrástli o 31 % na 7,1 miliardy dolárov. Upravený zisk na akciu dosiahol 13,91 dolára, čo predstavovalo medziročný rast o 15 % a zároveň výsledok nad priemerným analytickým odhadom 12,66 dolára.
- Generálny riaditeľ Larry Fink uviedol, že fundamenty trhu zostávajú silné a podporujú ich vyššie marže, rast ziskovosti a nové technológie. Za celý prvý polrok BlackRock zaznamenal rekordný čistý prílev prostriedkov vo výške 321 miliárd dolárov.
- Dôležitým ukazovateľom bolo aj 8 % organické zvýšenie základných poplatkov. Tento rast súvisí s tým, že klienti čoraz častejšie využívajú produkty s vyššou maržou, medzi ktoré patria súkromné investičné fondy, systematické stratégie alebo aktívne spravované ETF.
- Druhý štvrťrok zároveň predstavoval už ôsmy kvartál po sebe, keď BlackRock dosiahol rast tejto metriky aspoň o 5 %. To naznačuje, že spoločnosť nerastie iba vďaka vyšším cenám aktív, ale aj prostredníctvom prílevu kapitálu do výnosnejších produktov.
BlackRock expanduje za hranice tradičných trhov
- BlackRock bol dlhodobo dominantným hráčom v oblasti akcií, dlhopisov a verejne obchodovaných aktív. V posledných rokoch sa však snaží výrazne posilniť aj v segmente súkromných trhov, najmä v infraštruktúre a súkromnom úverovaní.
- Súčasťou tejto stratégie bola akvizícia spoločnosti HPS Investment Partners za 12 miliárd dolárov v roku 2025. Poplatky spojené s touto transakciou prispeli v druhom štvrťroku k rastu výnosov.
- Do likvidných alternatívnych a súkromných aktív pribudlo počas štvrťroka celkovo 22 miliárd dolárov, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli to bolo 14,6 miliardy dolárov. Z toho súkromné trhy predstavovali 15,4 miliardy dolárov.
- Tento vývoj potvrdzuje, že sa BlackRock snaží diverzifikovať svoje podnikanie a zvýšiť podiel produktov, ktoré prinášajú vyššie poplatky než tradičné indexové fondy. Rozšírenie v oblasti súkromného úverovania a infraštruktúry môže spoločnosti ponúknuť nový zdroj dlhodobého rastu. Zároveň však prináša vyššiu zložitosť a riziká spojené s menej likvidnými aktívami.
Akcie zatiaľ zaostávajú za trhom
- Napriek silným prevádzkovým výsledkom akcie BlackRocku od začiatku roka do utorka oslabili o 4,2 %. V rovnakom období index S&P 500 vzrástol o 10,2 %.
- Slabší vývoj akcií tak kontrastuje s rekordným objemom spravovaných aktív, vysokým prílevom kapitálu aj rastom ziskovosti. Investori môžu zohľadňovať vysoké ocenenie spoločnosti, náklady spojené s akvizíciami alebo obavy, či bude možné udržať súčasné tempo prílevu prostriedkov.
- Z dlhodobého pohľadu však výsledky potvrdzujú silnú pozíciu BlackRocku v oblasti ETF a rastúci význam alternatívnych investícií. Ak sa spoločnosti podarí úspešne prepojiť tradičnú správu aktív so súkromnými trhmi, môže si vytvoriť ďalší zdroj príjmov s vyššími maržami.
Graf BlackRock (BLK.US, D1)
Zdroj: xStation5
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