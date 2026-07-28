BlackRock vstupuje do AI infraštruktúry. S Metou financuje dátové centrum za 14 miliárd dolárov 💰

Spoločnosti Meta Platforms a BlackRock vytvoria spoločný podnik, ktorý vybuduje a bude prevádzkovať nový dátový kampus v Texase. Projekt má dosiahnuť výkon 1 gigawattu a celkové náklady na výstavbu budov, energetickú infraštruktúru, chladenie a konektivitu majú predstavovať približne 14 miliárd USD.
Komplex by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2028. BlackRock bude v spoločnom podniku vlastniť 80 % podiel, zatiaľ čo Meta si ponechá zostávajúcich 20 %. Významná časť investície bude financovaná dlhom, pričom objem úverového financovania môže dosiahnuť až 12,5 miliardy USD.
Projekt potvrdzuje, že výstavba dátových centier pre umelú inteligenciu sa čoraz viac presúva mimo tradičných kapitálových výdavkov technologických spoločností. Okrem vlastných zdrojov sa do financovania zapájajú infraštruktúrne fondy, bankové úvery a ďalší inštitucionálny kapitál.
Pre Metu to znamená možnosť rozširovať výpočtovú kapacitu bez toho, aby musela znášať všetky náklady projektu priamo vo svojej súvahe.
BlackRock získava väčšinový podiel
Väčšinový podiel BlackRocku ukazuje, že investičná spoločnosť vníma AI infraštruktúru ako dlhodobé aktívum s potenciálom stabilných výnosov. Dátové centrá môžu generovať pravidelné príjmy z dlhodobých nájomných a prevádzkových zmlúv, zároveň však vyžadujú vysoké počiatočné investície a spoľahlivý prístup k elektrickej energii.
Pre Metu je model spoločného podniku výhodný tým, že časť finančného rizika prenáša na externého investora. Firma si zároveň zachová prístup k novej kapacite, ktorú môže využiť na trénovanie a prevádzku AI modelov, rozvoj reklamných technológií aj ďalšie cloudové služby.
Vysoký objem dlhového financovania však ukazuje, ako kapitálovo náročné sa preteky o AI infraštruktúru stávajú. Ak by dopyt po výpočtovom výkone rástol pomalšie, než sa v súčasnosti očakáva, návratnosť podobných projektov by sa mohla dostať pod tlak.
Preteky o AI infraštruktúru pokračujú
Meta sa týmto krokom zaraďuje po bok ďalších technologických gigantov, ako sú Alphabet, Amazon a Microsoft, ktorí v posledných rokoch výrazne zvyšujú investície do dátových centier.
Cieľom je získať dostatočnú výpočtovú kapacitu na prevádzku pokročilých modelov umelej inteligencie a zároveň si zabezpečiť kontrolu nad kľúčovou časťou technologickej infraštruktúry.
Texas je pre podobné projekty atraktívny vďaka dostupnosti rozsiahlych pozemkov, energetickej infraštruktúry a relatívne priaznivému regulačnému prostrediu. Výkon 1 GW však zároveň predstavuje značnú záťaž pre miestnu sieť a zvyšuje význam dlhodobých zmlúv na dodávky elektrickej energie.
Rozširovanie dátových centier vytvára príležitosti nielen pre technologické spoločnosti a správcov aktív, ale aj pre dodávateľov čipov, energetických zariadení, chladiacich systémov, sieťových technológií a stavebné firmy.
Na druhej strane rastie riziko vyšších cien elektriny, preťaženia sietí a rastúceho zadlženia spojeného s AI projektmi.
Čo vývoj znamená pre investorov
Pre akcie Meta Platforms je projekt dôkazom, že spoločnosť naďalej agresívne rozširuje kapacity pre umelú inteligenciu, zároveň však hľadá spôsoby, ako zmierniť vplyv vysokých investícií na vlastný cash flow.
Partnerstvo s BlackRockom môže byť vnímané pozitívne, pretože Meta získa prístup k rozsiahlej infraštruktúre pri nižšom priamom kapitálovom zaťažení.
Pre BlackRock ide o ďalší posun smerom k infraštruktúrnym aktívam spojeným s energetikou a digitálnou ekonomikou. Ak bude dopyt po AI výpočtovom výkone pokračovať, podobné projekty môžu ponúknuť dlhodobé a relatívne stabilné výnosy.
Hlavným rizikom zostáva rozsah zadlženia a neistota týkajúca sa skutočnej návratnosti investícií do AI. Projekt za 14 miliárd USD bude ekonomicky dávať zmysel iba vtedy, ak sa vysoký dopyt po výpočtovej kapacite udrží aj po roku 2028.
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