Výpredaj akcií ASML: Sny a špekulácie monopol nenarušia

Akcie spoločnosti ASML, najväčšej a podľa mnohých aj najvýznamnejšej firmy v Európe, počas pondelkovej seansy klesli až o 8 %. Situácia bola natoľko výrazná, že amsterdamská burza musela obchodovanie s týmto titulom dočasne prerušiť.
Hlavným dôvodom poklesu bola správa, že Čína sa údajne chystá začať sériovú výrobu systémov DUV, teda litografických zariadení využívajúcich hlboké ultrafialové žiarenie. Čo to však skutočne znamená pre trh a pre samotnú ASML?
Otázky bez odpovedí
Zdanlivo jednoduchá správa obsahuje veľké množstvo možných dôsledkov, pochybností a otázok, ale takmer žiadne konkrétne informácie.
Fantómové spoločnosti
- Najlepším primárnym zdrojom je článok agentúry Reuters. Ten sa odvoláva na anonymného informátora z čínskeho polovodičového priemyslu, podľa ktorého sa má malá štátna spoločnosť v Šanghaji pokúsiť o výrobu zariadení DUV.
- Informácií o tomto subjekte je na internete minimum. V tejto chvíli je ťažké určiť, či spoločnosti zapojené do tejto iniciatívy vôbec existujú.
Sériová výroba, ktorá nie je veľmi sériová
- „Sériová výroba“, ako ju označujú niektoré zdroje, má podľa dostupných informácií znamenať plán výroby 5 zariadení v roku 2026 a 20 zariadení v roku 2027.
- Možno to skutočne považovať za masovú výrobu? ASML vyrába približne 130 takýchto zariadení ročne.
Preteky, ktoré sa začali pred desiatimi rokmi
- Pre ASML predstavuje DUV segment, od ktorého sa spoločnosť postupne odkláňa, pretože v porovnaní s jej hlavným podnikaním v oblasti EUV (Extreme Ultraviolet) ide o zastaranejší štandard.
- Súčasnými lídrami trhu s DUV sú spoločnosti Nikon a Canon, pričom každá z nich vyrába stovky podobných zariadení ročne.
- Čínska „sériová výroba“ by tak nepredstavovala ani percentuálny, ale skôr promilový podiel na trhu.
Nie všetky zariadenia DUV sú rovnaké
- Ak čínske zariadenia DUV skutočne existujú, nie je nič známe o ich rozlíšení, spoľahlivosti, priepustnosti ani výťažnosti výroby.
- Aj malé rozdiely v týchto parametroch môžu zhoršiť ziskovosť výroby o niekoľko rádov.
Výsledky ASML podľa krajín a segmentov [2026]
Zdroj: ASML
Zhrnuté, segment DUV je síce stále dôležitý a tvorí necelých 30 % tržieb, ASML sa z neho však zjavne postupne sťahuje. Prelomová technológia EUV totiž ponúka výrazne lepšie marže a vyšší rastový potenciál, čo by viac než kompenzovalo prípadný rýchly úbytok čínskeho trhu.
Nezničiteľný monopol?
Oveľa dôležitejšia otázka znie: ak Čína v súčasnosti disponuje technológiou výroby DUV zariadení, alebo to aspoň tvrdia anonymné zdroje bez predloženia dôkazov, je iba otázkou času, kým získa aj technológiu EUV, ktorá predstavuje hlavnú konkurenčnú výhodu ASML?
Jednoznačne nie.
Ak Čína skutočne získala schopnosť vyrábať DUV zariadenia v objeme niekoľkých kusov ročne, znamená to iba čiastočné zaplnenie obrovskej medzery v možnostiach jej litografického priemyslu. Aj pri tejto hypotetickej novinke zostáva Čína za európskou spoločnosťou ASML technologicky pozadu o celé desaťročia.
Je dôležité si uvedomiť, že produkty ASML nie sú spotrebná elektronika, ktorú možno jednoducho skopírovať. Prechod z DUV na EUV nie je malý krok ani postupný pochod. Je to skôr let, a nie na Mesiac, ale až na Mars.
Aby sa ASML dostala na dnešnú úroveň, musela vybudovať sieť vysoko špecializovaných spoločností, ktoré počas desaťročí zdokonaľovali jednotlivé súčasti jej zariadení.
Ani získanie kompletného EUV stroja ASML, ktorý je chránený spôsobom porovnateľným napríklad so zabezpečením jadrových zbraní, by nestačilo. Išlo by iba o začiatok budovania celého výrobného reťazca od nuly, čo by aj v najlepšom prípade trvalo mnoho rokov.
Pokus napodobniť úspech ASML klasickým výskumom a vývojom by inému subjektu zabral najmenej 10 rokov, pravdepodobnejšie však približne 20 rokov.
Tržby ASML [2018–2026]
Súčasný výpredaj akcií ASML je cenovým pohybom založeným na nepotvrdených informáciách, ktoré trh výrazne precenil. Fundamenty ani výhlaď spoločnosti ASML sa nemenia.
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