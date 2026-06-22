Blíži sa koniec európskych automobiliek alebo je výplach príležitosť? 🚗

BMW v uplynulom týždni znížilo svoje výhľady na ziskovosť v roku 2026, čo opäť nahráva otázkam, či sa blíži koniec európskeho automobilového priemyslu. Akcie BMW na túto správu okamžite zareagovali a prepadli sa na najnižšiu úroveň od pandemického roku 2020. Od začiatku roka BMW stratilo už takmer 40 % a o moc lepšie si nevedú ani ďalšie európske automobilky. Volkswagen od začiatku roka odpísal vyše 25 % a Stellantis 45 %. Súčasná situácia tak príliš nenahráva európskym výrobcom, na ktorých sa tlačí čínska konkurencia. Nové predaje vozidiel rastú najmä čínskej automobilke BYD, ktorej predaje za prvých 5 mesiacov roka 2026 vzrástli medziročne o 150 % na 70 tisíc vozidiel, pričom BMW predalo za tento čas 216 tisíc vozidiel.
Problémom ale v súčasnosti nie je Európa, ale vývoj na čínskom trhu. Celkové tržby BMW nepretržite rástli až do svojho absolútneho maxima v roku 2023, keď presiahli hranicu 155 miliárd EUR. Od roku 2024 však vidíme celkový obrat trendu. V roku 2024 tržby klesli na 142,3 miliardy EUR, čo pokračovalo aj v roku 2025, keď tržby dosiahli 133 miliárd. Analytické odhady pre rok 2026 počítajú s ďalším poklesom. Za týmto celkovým prepadom stojí predovšetkým dramatický vývoj na čínskom trhu.
Čína: Z hlavného motora rastu strmý pád
Čína predstavuje v týchto dátach absolútne najdôležitejší príbeh.
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Zlatá éra (2022–2023): V roku 2022 tržby v Číne doslova explodovali na takmer 41,9 miliardy EUR, čím si tento región ukrojil rekordných 29,37 % na celkových tržbách automobilky. Čína sa v týchto rokoch stala najdôležitejším trhom a dokonca prekonala Európu (bez započítania Nemecka).
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Tvrdý náraz a chmúrny výhľad: Od roku 2024 však dochádza k prudkému ochladeniu. Tržby sa prepadli na 31,7 miliardy EUR a v roku 2025 potom na 24,8 mld. EUR. Podiel Číny na celkovom biznise BMW by tak mal do roku 2026 spadnúť späť pod úroveň 20 %.
Európa: Prekvapivo odolná stabilizačná kotva
Zatiaľ čo ázijský aj americký trh po roku 2023 strácajú dych, tradičný európsky trh ukazuje rezistenciu a pre BMW funguje ako záchranná brzda.
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Nemecko: Domáci trh si vedie relatívne stabilne. V roku 2024 zaznamenal solídny rast na 19,8 miliardy EUR a napriek očakávanému miernemu poklesu v roku 2026 si bezpečne drží podiel okolo hranice 13 až 14 %.
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Zvyšok Európy (Rest of Europe): Tento región ide úplne proti globálnemu trendu. Zatiaľ čo celkové tržby BMW v roku 2024 klesali, tržby vo „zvyšku Európy“ rástli na 40,9 mld. EUR a aj v roku 2025 vykázalo BMW mierny rast na 41,1 mld. EUR. Región si tak berie späť svoju dominantnú pozíciu a jeho podiel rastie nad 30 %.
USA: Korekcia a následná stagnácia
Americký trh predstavoval po roky spoľahlivý zdroj rastu.
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Vrchol a ústup: Svoje maximum zaznamenali USA v roku 2023 s tržbami takmer 31,8 miliardy EUR (podiel 20,48 %).
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Súčasný výhľad: V roku 2024 však prišla pomerne citeľná korekcia na 27 miliárd EUR. Pre rok 2026 odhady nepočítajú so žiadnym oživením, skôr s mierne klesajúcou stagnáciou (okolo 26 mld. EUR). Z hľadiska podielu si však USA držia svoju dvadsaťpercentnú dôležitosť lepšie než padajúca Čína.
Podiel jednotlivých regiónov na tržbách BMW
Zdroj: Bloomberg
Graf BMW (BMW.DE, D1)
Zdroj: xStation05
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