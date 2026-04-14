Bloom Energy rastie po tom, čo Oracle rozšíril dohodu o palivových článkoch na 2,8 GW pre AI infraštruktúru

- Akcie Bloom Energy v mimoburzovním obchodování vzrostly o 12,6 % poté, co Oracle rozšířil dohodu o palivových článcích až na 2,8 GW pro AI a cloudovou infrastrukturu.
- Bloom uvedl, že 1,2 GW je již nasmlouváno a nasazení probíhá napříč projekty Oracle v USA a bude pokračovat i v příštím roce.
- Dohoda ukazuje rostoucí poptávku po elektřině ze strany AI datových center a trhy nyní budou sledovat realizaci, další objednávky kapacity a dopad na tržby Bloom.
Akcie Bloom Energy vzrástli v mimoburzovom obchodovaní 13. apríla o 12,6 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že Oracle plánuje odobrať až 2,8 gigawattu (GW) kapacity palivových článkov Bloom v rámci rozšírenej dohody na podporu AI a cloudovej infraštruktúry. Bloom uviedol, že počiatočných 1,2 GW je už zazmluvnených, nasadenie prebieha naprieč projektmi Oracle v USA a bude pokračovať aj v budúcom roku. Reuters uviedol, že dohoda prichádza v čase, keď s rastom pracovných záťaží umelej inteligencie rastie aj dopyt po elektrine. Zdroj: xStation5
Detaily dohody
V rámci rámcovej servisnej dohody oznámenej 13. apríla chce Oracle využiť systémy palivových článkov Bloom pre projekty v USA, keď zrýchľuje rozširovanie dátových centier. Bloom uviedol, že rozšírená dohoda nadväzuje na skoršie nasadenie, pri ktorom dodal plne funkčný systém pre Oracle za 55 dní, teda o viac než mesiac skôr oproti pôvodne očakávanému 90-dňovému harmonogramu oznámenému v júli 2025.
Bloom zároveň zverejnil, že 9. apríla vydal pre Oracle warrant. Podľa formulára 8-K podaného Bloom Energy na SEC sa warrant vzťahuje až na 3 531 073 akcií triedy A s realizačnou cenou 113,28 USD za akciu, je okamžite uplatniteľný a platí do 9. októbra 2026.
Prečo je to dôležité
Toto oznámenie ukazuje, že dostupnosť elektriny sa stáva kľúčovou témou pre AI infraštruktúru. Bloom uvádza, že jeho systémy palivových článkov sa dajú nasadiť rýchlejšie než tradičné zdroje energie a že sú navrhnuté pre výkonovo náročnejšie AI pracovné záťaže, pričom zodpovedajú aj vznikajúcim štandardom 800 V dc.
Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Bloom zrealizuje počiatočný rollout v objeme 1,2 GW, či Oracle využije ďalšiu kapacitu v rámci rámca 2,8 GW a či sa podobné dohody o onsite zdrojoch rozšíria aj do ďalších AI dátových centier v USA. Investori budú zároveň sledovať, či Oracle warrant využije a ako rýchlo sa dohoda premietne do objednávok a tržieb pre Bloom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Travere Therapeutics rastie po schválení FILSPARI pre FSGS od FDA
CarMax klesá o 13 % po tom, čo výsledky za štvrtý štvrťrok zasiahli goodwill odpis a tlak na marže
Výsledková sezóna s XTB: JPMorgan, Wells Fargo a Citigroup vidia ekonomiku v dobrej kondícii
US OPEN: Wall Street posilňuje po slabších dátach PPI
