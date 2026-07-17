🍏Apple opäť najhodnotnejšou firmou sveta. Čo to hovorí o nálade investorov?📈

- Apple sa opäť stal najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete a predstihol Nvidiu
- Nvidia dopláca na rastúce pochybnosti, či súčasné tempo investícií do AI infraštruktúry zostane dlhodobo udržateľné
- Apple naopak ťaží zo silného predaja iPhonov, rastu služieb a stabilného biznis modelu
- Zmena na čele naznačuje, že investori popri AI čoraz viac oceňujú firmy so stabilnými a predvídateľnými príjmami
- Apple sa opäť stal najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete a predstihol Nvidiu
- Nvidia dopláca na rastúce pochybnosti, či súčasné tempo investícií do AI infraštruktúry zostane dlhodobo udržateľné
- Apple naopak ťaží zo silného predaja iPhonov, rastu služieb a stabilného biznis modelu
- Zmena na čele naznačuje, že investori popri AI čoraz viac oceňujú firmy so stabilnými a predvídateľnými príjmami
Spoločnosť Apple sa opäť stala najhodnotnejšou verejne obchodovanou firmou na svete. Jej trhová kapitalizácia vzrástla na približne 4,9 bilióna dolárov, čím predstihla Nvidiu, ktorej hodnota sa pohybuje okolo 4,8 bilióna dolárov. Ide o symbolickú zmenu na čele technologického sektora, ktorá zároveň naznačuje meniace sa preferencie investorov.
Ešte pred niekoľkými mesiacmi bola Nvidia jasným lídrom akciového trhu. Spoločnosť profitovala z bezprecedentného dopytu po AI čipoch, keď technologickí giganti investovali stovky miliárd dolárov do budovania dátových centier a výpočtovej infraštruktúry. Práve Nvidia sa stala hlavným symbolom boomu umelej inteligencie a ako prvá firma v histórii prekonala hranicu 5 biliónov dolárov trhovej hodnoty.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Apple (AAPL.US, H4)
Zdroj: xStation5
V posledných týždňoch sa však nálada investorov začala meniť. Hoci dopyt po AI čipoch zostáva silný, trh čoraz viac rieši otázku, či bude možné súčasné tempo investícií dlhodobo udržať. Výpredaj zasiahol viaceré polovodičové spoločnosti vrátane Nvidie, AMD či TSMC, a technologický index Nasdaq zaznamenal jeden z najslabších týždňov za posledné mesiace.
GRAF: Vývoj ceny indexu US100 (US100, H4)
Zdroj: xStation5
Apple naopak ťaží zo stabilného podnikateľského modelu. Najnovšie výsledky potvrdili pokračujúci silný dopyt po iPhonoch a rast služieb, ktoré patria medzi najziskovejšie segmenty spoločnosti. Investori zároveň očakávajú, že pripravované AI funkcie vrátane novej generácie Siri pomôžu firme postupne dobiehať konkurenciu aj v oblasti umelej inteligencie.
Návrat Apple na pozíciu najhodnotnejšej spoločnosti tak nemusí znamenať koniec AI eufórie. Skôr naznačuje, že investori začínajú viac rozlišovať medzi firmami, ktoré profitujú z budovania AI infraštruktúry, a spoločnosťami s dlhodobo stabilným biznis modelom, silným ekosystémom a predvídateľnými príjmami.
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