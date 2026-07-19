📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (17.7.2026)

Víťazi:
-
Travelers Cos Inc/The (TRV) +9,22 % – Jedna z najväčších amerických poisťovacích spoločností zameraná na komerčné a osobné poistenie majetku a zodpovednosti.
-
Seagate Technology Holdings plc (STX) +5,66 % – Popredný svetový výrobca pevných diskov a komplexných riešení pre ukladanie dát.
-
Centene Corp (CNC) +3,99 % – Významná americká spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá poskytuje programy vládneho zdravotného poistenia.
-
Casey's General Stores Inc (CASY) +3,88 % – Sieť čerpacích staníc a pridružených obchodov s potravinami, populárna najmä na stredozápade USA.
-
Lumentum Holdings Inc (LITE) +3,77 % – Globálny výrobca inovatívnych optických a fotonických produktov pre telekomunikačné siete a laserové technológie.
-
Humana Inc (HUM) +3,50 % – Popredná americká zdravotná poisťovňa so zameraním na integrovanú starostlivosť a programy pre seniorov.
-
Archer-Daniels-Midland Co (ADM) +3,49 % – Globálny gigant v oblasti spracovania poľnohospodárskych komodít a výroby potravinárskych ingrediencií.
-
Allstate Corp/The (ALL) +3,32 % – Jedna z najväčších poistných skupín v USA, špecializujúca sa najmä na poistenie automobilov a nehnuteľností.
-
American International Group Inc (AIG) +3,17 % – Významná nadnárodná finančná a poistná korporácia s globálnou pôsobnosťou.
-
Valero Energy Corp (VLO) +3,13 % – Veľká medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa rafináciou ropy, výrobou palív a petrochemických produktov.
Porazení:
-
Intuitive Surgical Inc (ISRG) -14,15 % – Priekopník a svetový líder v oblasti roboticky asistovanej chirurgie, známy vďaka chirurgickému systému da Vinci.
-
Cadence Design Systems Inc (CDNS) -9,47 % – Technologická spoločnosť poskytujúca softvér a hardvér pre návrh elektronických systémov a polovodičov.
-
Synopsys Inc (SNPS) -7,85 % – Globálny líder v oblasti automatizácie navrhovania elektroniky (EDA) a softvérovej bezpečnosti pre čipový priemysel.
-
Netflix Inc (NFLX) -7,26 % – Najväčšia svetová streamovacia platforma poskytujúca filmy, seriály a vlastnú mediálnu produkciu.
-
Axon Enterprise Inc (AXON) -5,81 % – Technologická firma vyvíjajúca bezpečnostné technológie, známa výrobou taserov, telových kamier a softvéru pre políciu.
-
Robinhood Markets Inc (HOOD) -5,72 % – Finančno-technologická spoločnosť prevádzkujúca populárnu aplikáciu na bezpoplatkové obchodovanie s akciami a kryptomenami.
-
Applied Materials Inc (AMAT) -5,57 % – Popredný svetový dodávateľ zariadení, služieb a softvéru pre výrobu pokročilých polovodičov a displejov.
-
Builders FirstSource Inc (BLDR) -5,04 % – Najväčší americký dodávateľ stavebných materiálov a konštrukčných riešení pre profesionálnych staviteľov.
-
Pentair PLC (PNR) -4,93 % – Globálna spoločnosť zameraná na udržateľné vodné riešenia, filtráciu, bazénové technológie a priemyselný manažment vody.
-
Carvana Co (CVNA) -4,70 % – Inovatívny online predajca ojazdených automobilov, známy svojimi obrími automatmi na výdaj vozidiel.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Denné zhrnutie: Výpredaj so spin-offom
Tri trhy, ktoré stoja za pozornosť budúci týždeň (17. 7. 2026)
🍏Apple opäť najhodnotnejšou firmou sveta. Čo to hovorí o nálade investorov?📈
US OPEN: Trh prehlbuje straty, obavy investorov rastú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.