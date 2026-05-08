BREAKING: Americkí spotrebitelia zmierňujú obavy z inflácie, ale sentiment zostáva slabý

Spotrebiteľská dôvera University of Michigan za máj, predbežné: 48,2 (odhad 49,5; predchádzajúca hodnota 49,8)
- Súčasné podmienky: 47,8 (odhad 52,0; predchádzajúca hodnota 52,5)
- Očakávania: 48,5 (odhad 48,2; predchádzajúca hodnota 48,1)
- 1-ročné inflačné očakávania: 4,5 % (odhad 4,8 %; predchádzajúca hodnota 4,7 %)
- 5–10-ročné inflačné očakávania: 3,4 % (odhad 3,5 %; predchádzajúca hodnota 3,5 %)
Predbežný index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan za máj dosiahol 48,2 bodu, zaostal za konsenzuálnym odhadom 49,5 a ďalej klesol pod aprílovú finálnu hodnotu 49,8, čím zostáva blízko historicky veľmi nízkych úrovní. Ešte dôležitejší príbeh sa však skrýva pod hlavným číslom — krátkodobé aj dlhodobé inflačné očakávania klesli: 1-ročný výhlaď sa znížil na 4,5 % zo 4,7 % (oproti odhadu 4,8 %), zatiaľ čo ukazovateľ pre horizont 5 až 10 rokov klesol na 3,4 % z 3,5 %. Táto divergencia medzi prudko sa zhoršujúcimi súčasnými podmienkami (47,8 oproti odhadu 52,0 a predchádzajúcej hodnote 52,5) a relatívne stabilnými inflačnými očakávaniami naznačuje, že Američania sú čoraz viac znepokojení samotným ekonomickým prostredím než nekontrolovaným rastom cien.
Zmiernenie inflačných očakávaní — najmä na dlhšom horizonte — môže Fedu poskytnúť určitý priestor na manévrovanie, keďže odkotvenie dlhodobých očakávaní zostáva jednou z hlavných obáv centrálnej banky. Stručne povedané, americkí spotrebitelia sa zdajú byť infláciou menej znepokojení, než by naznačovalo makroekonomické prostredie, hlboký pesimizmus ohľadom súčasných podmienok však ukazuje, že neistota a slabá dôvera zostávajú pevne za volantom.
