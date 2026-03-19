BREAKING: BoE podľa očakávaní; úrokové sadzby vo Veľkej Británii zostávajú bez zmeny 🚨

Po rozhodnutí prijatom na marcovom zasadnutí ponechala Bank of England úrokovú sadzbu bez zmeny na 3,75 %. Peňažné trhy čoraz viac započítavajú scenár jastrabiej politiky BoE. Do konca tohto roka už plne započítavajú celkové zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov.
Výsledky hlasovania Monetary Policy Committee (MPC):
Bez zmeny: 9 (predtým 5)
Zníženie o 25 bázických bodov: 0 (predtým 4)
Zníženie o 50 bázických bodov: 0 (predtým 0)
Zvýšenie: 0 (predtým 0)
Komentár k rozhodnutiu:
Konflikt na Blízkom východe spôsobil výrazný rast globálnych cien energií a komodít, čo sa prejaví v cenách pohonných hmôt a energií pre domácnosti a nepriamo aj prostredníctvom nákladov, ktoré nesú firmy. Predtým bol viditeľný trvalý klesajúci trend pri domácich cenách a mzdách. V najbližšom období preto inflácia CPI vzrastie v dôsledku tohto nového ekonomického šoku.
Menová politika nemôže ovplyvniť globálne ceny energií, jej cieľom je však zabezpečiť, aby sa ekonomika týmto zmenám prispôsobila spôsobom, ktorý umožní udržateľné dosiahnutie 2 % cieľa. Monetary Policy Committee (MPC) upozorňuje na zvýšené riziko domácich inflačných tlakov vyplývajúcich z druhého kola dopadov pri tvorbe miezd a cien, pričom toto riziko rastie s dĺžkou obdobia vyšších cien energií. MPC zároveň vyhodnocuje dosah spomalenia ekonomickej aktivity na infláciu, ktoré pravdepodobne vyplynie z vyšších nákladov na energie.
Výbor bude aj naďalej pozorne sledovať situáciu na Blízkom východe a jej dosah na globálne dodávky energií a ceny energií. Je pripravený prijať nevyhnutné opatrenia, aby inflácia CPI zostala na trajektórii smerujúcej k 2 % cieľu v strednodobom horizonte.
Aktualizovaná časť výhlaďu:
Prieskum ukazuje, že v roku 2026 dosiahne priemerný rast základných miezd hodnotu 3,6 % (predtým 3,4 %). Banka odhaduje, že CPI bude v 2. štvrťroku „okolo 3 %“ a v 3. štvrťroku „až 3,5 %“ v dôsledku globálneho cenového šoku na energetickom trhu (predtým 2,1 % v 2. štvrťroku).
Menový pár GBP/USD v počiatočnej reakcii na rozhodnutie a sprievodné komentáre rastie. Zdroj: xStation
Články:
Ranné zhrnutie - geopolitické ultimátum; panika na trhu s drahými kovmi 🚨 (23.03.2026)
Denné zhrnutie: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolár ďalej víťazí v režime risk-off (20.03.2026)
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (20.03.2026)
Bitcoin prešľapuje na úrovni 70 000 USD 💰
