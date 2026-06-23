BREAKING: EURUSD prehlbuje pokles po údajoch PMI z eurozóny ⚡

Predbežné údaje PMI z eurozóny za jún priniesli zmiešaný, ale celkovo mierne pozitívny obraz. Kompozitný index dosiahol 49,5 bodu, čím prekonal odhad 49,2 a zlepšil sa z predchádzajúcich 48,5. Pomohlo tomu lepšie čítanie v službách (48,9 vs. odhad 48,6), hoci výroba mierne klesla na 51,3 z 51,6. Eurozóna ako celok zostáva tesne pod hranicou expanzie, ale trend sa posúva správnym smerom.
Francúzsko bolo jasným pozitívnym prekvapením. Výrobný sektor sa vrátil do expanzie na 50,7 bodu oproti odhadu 50,1. Služby vyskočili na 47,4 z veľmi slabých 44,3 a kompozitný index vzrástol na 47,6 oproti odhadu 46,0. Celkovo ekonomika stále zostáva v kontrakcii, ale tempo zlepšenia je výrazné.
Nemecko naopak sklamalo. Výrobný sektor zostal bez zmeny presne na 50,0 bodu oproti odhadu 50,2. Služby sa však prepadli na 46,8 oproti očakávaniu 49,0, čo stiahlo kompozitný index na 48,0. To je výrazne pod konsenzom 49,7 a zároveň zhoršenie oproti minulému mesiacu, keď index dosiahol 48,8. Prepad v službách je hlavným problémom. Naznačuje, že domáci dopyt v najväčšej európskej ekonomike zostáva pod tlakom a komplikuje prípadný krátkodobý obrat v komunikácii ECB.
Záver: Lepší výsledok eurozóny je skutočný, ale krehký. Ťahá ho najmä oživenie vo Francúzsku, zatiaľ čo nemecký sektor služieb vysiela varovné signály. Vnútorná divergencia medzi dvoma najväčšími ekonomikami eurozóny sa rozširuje, čo udržiava makroekonomické prostredie zraniteľné.
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