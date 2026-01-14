BREAKING: US100 klesá o 0,5 % pred rozhodnutím Najvyššieho súdu USA a makroúdajmi🚨

Pred kľúčovými americkými makroúdajmi a rozhodnutím Najvyššieho súdu USA o clách zostáva sentiment okolo amerických akciových indexov výrazne negatívny. Napriek včerajším povzbudivým údajom o CPI trhy túto správu z väčšej časti ignorovali a akcie uzavreli nižšie. Futures na Nasdaq 100 (US100) klesajú o viac než 0,5 %, zatiaľ čo VIX rastie približne o 3 %. Ak sa US100 rýchlo nevráti nad 25 800, býci môžu mať problém udržať rastové momentum v krátkodobom horizonte. Index bol v poslednom období štyrikrát odmietnutý v oblasti 26 000 bodov a aktuálne klesol pod dva kľúčové kĺzavé priemery – 50- a 200-obdobový EMA. RSI smeruje k 35, ale zatiaľ nevstúpil do prepredanej zóny.
Po zverejnení výsledkov akcie Wells Fargo klesajú takmer o 1,5 %, zatiaľ čo Bank of America je mierne vyššie. Doterajšie výsledky bánk sú pre Wall Street sklamaním – JPMorgan včera stratila viac než 4 %. Pozornosť sa teraz presúva na 14:30 (US PPI a maloobchodné tržby) a neskôr popoludní, keď by približne o 16:00 mohol Najvyšší súd USA zverejniť rozhodnutie o clách. Okrem toho by trhy mohli alergicky zareagovať na akýkoľvek scenár zahrňujúci zásah USA v Iráne, čo by zvýšilo geopolitické riziko a mohlo krátkodobo podporiť ceny ropy. Takéto pozadie by mohlo skomplikovať pozíciu Fedu, čím by sa posilnil argument pre ponechanie úrokových sadzieb nezmenených dlhšie obdobie. Na druhej strane, návrat nad 28 000 bodov by mohol spustiť ďalšiu rastovú vlnu.
Zdroj: xStation5
