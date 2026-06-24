Bude Palantir ďalej klesať? Michael Burry sa k tomu vyjadruje

Michael Burry, investor známy správnou predikciou subprime krízy, upozornil na ďalšie zhoršenie situácie spoločnosti Palantir. Burry je už dlhší čas otvoreným kritikom valuačných úrovní tejto firmy. Palantir patrí medzi spoločnosti, ktoré sa zatiaľ pohybujú v súlade s výhľadmi hlavného analytika. Od začiatku roka akcie spoločnosti stratili už približne 30 %.
Technická analýza
Vo svojich najnovších príspevkoch naznačil, že podľa neho sa technický obraz spoločnosti zhoršuje. Sú tieto obvinenia oprávnené?
Burry upozornil, že väčšina objemu bola zaznamenaná „blízko maxím“ a že downtrend sprevádzaný klesajúcim objemom podporuje tézu, že medvedie momentum bude pokračovať.
Zdroj: xStation5
Tento pohľad nie je úplne v súlade s realitou. Pri pohľade na graf možno vidieť, že najvyšší objem sa objavil v pomerne širokom cenovom pásme medzi 118 a 65 USD. Po tom, čo akcie spoločnosti už klesli o viac než 40 %, sa cena iba vrátila do hlavného rozpätia tohto pohybu.
Burry sa navyše snaží spojiť slabý objem s „nedostatkom záujmu“ o akciu a ďalším poklesom. Tento pohľad je intuitívny, ale z hľadiska technickej analýzy nie je správny. Široko prijímaná teória v odborných publikáciách hovorí, že klesajúci objem skôr znižuje, než zvyšuje „kvalitu“ a udržateľnosť cenových pohybov v grafe. Môže to teda signalizovať blížiacu sa býčiu korekciu?
Nie nevyhnutne. Oveľa dôležitejším signálom než klesajúci objem je death cross, ktorý vytvorili 100-dňová a 200-dňová EMA. Naposledy sa podobný signál na grafe spoločnosti objavil na konci roka 2021, po čom akcie stratili približne 60 % svojej hodnoty.
Fundamenty
Michael Burry upozornil aj na viacero fundamentálnych problémov. Zdôraznil najmä relatívne slabú konkurenčnú výhodu spoločnosti, najmä vzhľadom na to, že ide o biznis typu SaaS, aj keď vedenie firmy môže naznačovať opak. Ďalším problémom má byť údajne „agresívne vykazovanie tržieb“, ktoré má synteticky zlepšovať výsledky spoločnosti. Ide o zaujímavé postrehy, ale sú správne?
Prvý argument je diskutabilný. Burry nepredložil žiadne dôkazy o nadmernej závislosti od riešení tretích strán. Samotná spoločnosť pritom ponúka veľmi unikátny súbor služieb a má hlboké väzby na vlády a spravodajské služby po celom svete. Ak je takáto konkurenčná výhoda považovaná za slabú, potom je otázkou, ako Burry definuje jej „silu“.
Obvinenie z agresívneho vykazovania tržieb je však nepravdivé. Podľa finančných audítorských a účtovných štandardov sú takéto praktiky charakteristické tým, že tržby rastú rýchlejšie než pohľadávky, prípadne ich predbiehajú. V prípade Palantiru je to naopak. To síce signalizuje problém, ale úplne iného charakteru.
Čo stojí za poklesom?
Väčšina poklesu valuácie akcií je dôsledkom samotnej povahy spoločnosti. Palantir je predovšetkým firma často označovaná ako hyper-growth, s rastom zisku, ktorý je vzácny aj v technologickom sektore, a zároveň s podobne vysokými maržami. To jej dáva obrovskú prevádzkovú páku a v dôsledku toho aj vysoké valuačné násobky. Znamená to, že aj najmenšie sklamanie pri výsledkoch môže vyvolať bolestivý výpredaj.
Druhým faktorom, ktorý tlačí na valuácie, je segment SaaS, do ktorého spoločnosť patrí. Na vlne boomu AI a rastúceho významu riešení založených na agentoch a LLM trh preventívne odpísal takmer všetky SaaS spoločnosti bez toho, aby sa pýtal na skutočnú povahu alebo reálny dopad AI revolúcie na ich biznis. Palantir nie je výnimkou.
Vzhľadom na širší trhový kontext by prerazenie z downtrendu a návrat k maximám predstavovali veľkú výzvu. Pásmo 120–70 USD je však široké a ponúka dostatok priestoru na prechod do konsolidácie pri čakaní na priaznivejší investorský sentiment.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Výsledky Micronu prichádzajú: dôležitý test pre polovodiče a spoločnosti AI?
SK Hynix mieri na Wall Street a chce získať 29 miliárd dolárov na AI boom 🚀
SoFi predstavuje AI nástroj na tvorbu obchodných stratégií 🤖
EÚ sa chystá pritvrdiť vo vyšetrovaní spoločnosti Meta 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.