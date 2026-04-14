CarMax klesá o 13 % po tom, čo výsledky za štvrtý štvrťrok zasiahli goodwill odpis a tlak na marže

- Akcie CarMax klesli približne o 13 % po tom, čo spoločnosť vykázala čistú stratu za štvrtý štvrťrok a slabšie marže v retailovom aj veľkoobchodnom segmente jazdených vozidiel.
- Výsledky zasiahol nepeňažný goodwill odpis vo výške 141,3 milióna USD, reštrukturalizačné náklady a nižšia ziskovosť, zatiaľ čo tržby klesli o 1 % na 5,95 miliardy USD.
- Investori teraz budú sledovať, či CarMax dokáže stabilizovať marže, zlepšiť porovnateľné predaje a splniť cieľ úspor v SG&A vo výške 200 miliónov USD do konca fiškálneho roka 2027.
Akcie CarMax 14. apríla oslabili približne o 13 % po tom, čo predajca jazdených vozidiel oznámil čistú stratu za štvrtý štvrťrok a slabšie marže na vozidlách. Spoločnosť uviedla, že výsledky zasiahli nepeňažný goodwill odpis vo výške 141,3 milióna USD, reštrukturalizačné náklady a slabšia ziskovosť v retailovom aj veľkoobchodnom segmente jazdených áut. Tržby medziročne klesli o 1 % na 5,95 miliardy USD. Zdroj: xStation5
Čo stálo za výpredajom
Vo fiškálnom štvrtom štvrťroku 2026 vykázal CarMax čistú stratu 120,7 milióna USD, teda 0,85 USD na zriedenú akciu, oproti čistému zisku 89,9 milióna USD, teda 0,58 USD na akciu, pred rokom. Po vylúčení goodwill odpisu a reštrukturalizačných nákladov dosiahol upravený zisk na akciu 0,34 USD. Celkový hrubý zisk klesol o 9,4 % na 605,3 milióna USD.
Maloobchodný predaj jazdených vozidiel po kusoch klesol o 0,8 % na 181 188, zatiaľ čo porovnateľné predaje predajní sa znížili o 1,9 %. Hrubý zisk na jedno predané jazdené auto v retaile klesol na 2 115 USD z 2 322 USD a veľkoobchodný hrubý zisk na kus klesol na 940 USD z 1 045 USD, čo odráža tlak na ceny pri snahe CarMax podporiť predajný trend.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Investori sa zamerali aj na alokáciu kapitálu po tom, čo CarMax oznámil spätný odkup akcií za 50,4 milióna USD v štvrťroku a následné pozastavenie ďalších odkupov, hoci v rámci schváleného programu zostáva k dispozícii 1,31 miliardy USD. Vedenie zároveň uviedlo, že do konca fiškálneho roka 2027 cieli na úspory v SG&A v exit-rate výške 200 miliónov USD, zatiaľ čo nový generálny riaditeľ Keith Barr pracuje na zlepšení exekúcie a obnovení rastu.
Trhy teraz budú sledovať, či CarMax dokáže stabilizovať marže na jazdených vozidlách, zlepšiť porovnateľné predaje a naplniť plán znižovania nákladov v nasledujúcich štvrťrokoch. Investori budú zároveň hľadať signály, že cenové opatrenia môžu podporiť objemy predaja bez ďalšieho tlaku na ziskovosť.
