US Open: Wall Street klesá pre výpredaj polovodičových titulov 📌 Intel stráca 6 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) a S&P 500 (US500) klesajú o 1,3 %, respektíve 0,6 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones Industrial Average (US30) vykazujú väčšiu odolnosť a strácajú iba 0,2 %. Netechnologické sektory si vedú lepšie, pretože investori presúvajú kapitál z titulov spojených s AI a polovodičmi.
Silnejšie než očakávané dáta z amerického trhu práce spolu s pokračujúcou slabosťou technologického sektora vedú k širokému výpredaju akcií polovodičových spoločností, vrátane výrobcov pamäťových čipov ako Micron a SanDisk. Akcie Nvidia klesajú o viac než 2 %, zatiaľ čo TSMC stráca takmer 3,5 %, hoci manažment zopakoval očakávania trvalého, viacročného rastu dopytu ťahaného AI.
Polovodičový sektor zostáva pod tlakom
Výrobcovia čipov ďalej čelia predajnému tlaku po zverejnení výsledkov spoločnosti Broadcom. Po štvrtkovom prudkom výpredaji zostáva sektor jasne v červených číslach:
- Broadcom klesá o ďalšie 4 % po prepade o 12,5 % v predchádzajúcej seanse,
- AMD stráca takmer 5 %,
- Intel klesá takmer o 6 %,
- Arm Holdings odpisuje okolo 7 %.
Investori sú po silnej rally, ktorá vytlačila valuácie vo veľkej časti sektora na zvýšené úrovne, voči akciám spojeným s AI a polovodičmi čoraz selektívnejší.
Silný report z trhu práce v USA podporuje dolár
Americká ekonomika v máji vytvorila 172 000 pracovných miest mimo poľnohospodárstva, čo je výrazne nad očakávaním 80 000 podľa ekonómov oslovených agentúrou Dow Jones. Miera nezamestnanosti medzitým zostala bez zmeny na 4,3 %, v súlade s očakávaniami trhu.
Silnejšie dáta z trhu práce podporili americký dolár a výnosy štátnych dlhopisov. Zároveň zvýšili obavy, že Fed môže mať v blízkej dobe menšiu motiváciu na zníženie úrokových sadzieb.
US500 (D1)
Kontrakt US500 aktuálne smeruje k prvému týždennému poklesu za desať týždňov. Napriek slabosti si index vedie lepšie než technologicky zameraný US100, hoci veľké technologické spoločnosti ďalej zaťažujú benchmark pre svoju výraznú váhu v indexe.
Oblasť okolo EMA50 (oranžová línia) v blízkosti 7 330 bodov sa v medveďom scenári javí ako prvá významná podporná zóna. Túto úroveň ďalej posilňujú predchádzajúce cenové reakcie a v prípade pokračujúceho poklesového momenta by sa mohla stať kľúčovým bojiskom medzi kupcami a predajcami.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Správy z amerického akciového trhu
Citi zostáva konštruktívna voči akciám napriek rastúcim známkam trhovej eufórie. Strategička Beata Manthey uviedla, že globálne akciové indexy zostávajú v blízkosti rekordných maxím, valuácie vo viacerých segmentoch trhu pôsobia napäto, sentiment investorov je čoraz optimistickejší a rastúca aktivita v oblasti IPO a emisií akcií odráža silnú chuť riskovať. Tieto faktory síce nemusia nevyhnutne signalizovať bezprostredný vrchol trhu, naznačujú však, že viac ukazovateľov sa posúva do pásma zvýšeného rizika.
DocuSign sklamal svojím výhľadom tržieb. Akcie klesajú približne o 4 % po tom, čo výhľad spoločnosti pre druhý štvrťrok investorov nepresvedčil. Manažment očakáva tržby medzi 865 miliónmi USD a 869 miliónmi USD, čo je zhruba v súlade s konsenzuálnym odhadom LSEG na úrovni 866 miliónov USD, ale bez výraznejšieho pozitívneho prekvapenia.
Zdroj: xStation5
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