Cena ropy klesá, geopolitické riziká sa zmierňujú

- Cena ropy Brent klesla na 64,17 USD, WTI pod 60 USD v reakcii na zmiernenie geopolitického napätia.
- Zásoby ropy a benzínu v USA prudko vzrástli, čo zvyšuje tlak na ceny.
- Správy o možnej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou by mohli viesť k zvýšeniu ponuky na trhu.
- Napriek miernemu fundamentálnemu zlepšeniu (IEA) zostáva trh naďalej presýtený.
Ceny ropy dnes oslabili, keď prezident USA Donald Trump zmiernil svoje vyjadrenia voči Grónsku a Iránu, čím sa znižila geopolitická riziková prirážka na trhoch. Investori zároveň prehodnocujú vývoj ponuky a dopytu, čo prispelo k návratu cien pod nedávne maximá.
Brent klesol o 1,07 USD (–1,6 %) na 64,17 USD za barel, zatiaľ čo WTI (marecový kontrakt) stratil 1,02 USD (–1,7 %) a obchoduje sa za 59,60 USD. Ide tak o korekciu po dvojdňovom raste, ktorý bol ťahaný výpadkom produkcie v Kazachstane v dôsledku problémov s distribúciou energie na ropných poliach Tengiz a Korolev.
Čo ovplyvňuje aktuálny vývoj:
Zmiernenie geopolitického napätia: Trump v stredu vylúčil použitie sily v rokovaniach o Grónsku a ustúpil od hrozby ciel voči európskym spojencom. Zároveň uviedol, že neplánuje ďalšie vojenské kroky voči Iránu, pokiaľ Teherán neobnoví jadrový program.
Potenciálny koniec vojny na Ukrajine: Trump uviedol, že je blízko dohode o ukončení konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a plánuje stretnutie s prezidentom Zelenským. Možné zrušenie sankcií voči Rusku by mohlo zvýšiť globálnu ponuku ropy, a tým vyvíjať tlak na ceny.
Zásoby ropy v USA rástli viac, než trh očakával:
+3,04 mil. barelov ropy (vs. očakávaných 1,1 mil.)
+6,21 mil. barelov benzínu
–33 tis. barelov destilátov
- Vysoké zásoby prispievajú k pretrvávajúcemu nadbytku na trhu, čo bráni rastu cien.
- IEA zvýšila výhľad globálneho dopytu po rope pre rok 2026, čo síce zlepšuje dlhodobý sentiment, ale krátkodobo trh naďalej reaguje na prebytok ponuky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje okolo 64,35 USD za barel, tesne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (64,65 USD) a SMA 100 (64,29 USD). Technická situácia naznačuje slabnúce krátkodobé býčie momentum a možný prechod do konsolidácie alebo korekcie. Po predchádzajúcom raste sa cena v posledných hodinách odrazila od rezistencie pri 65,4 USD a postupne oslabuje. CCI (Commodity Channel Index) klesol na –172, čo poukazuje na prepredaný stav, ale zároveň odráža silný intradenný predajný tlak. Momentum zostáva pozitívne (99,24), no jeho pokles z vyšších hodnôt signalizuje slabnúci nákupný záujem. Cena sa zároveň pohybuje v tesnej blízkosti kĺzavých priemerov, ktoré v tejto chvíli strácajú smer a majú tendenciu k horizontálnemu priebehu, čo podporuje scenár dočasnej trhovej nerozhodnosti.
Zdroj: xStation5
