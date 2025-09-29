Cena ropy klesá o viac ako 1 % v dôsledku očakávaného rastu globálnej ponuky

Ceny ropy dnes oslabili o viac než 1 % v reakcii na očakávania zvýšenej globálnej produkcie. K poklesu prispeli plány skupiny OPEC+ na navýšenie ťažby od novembra a tiež obnovenie exportu ropy z irackého Kurdistanu cez Turecko.
Brent crude klesol o 1,4 % na 68,12 USD za barel, zatiaľ čo WTI stratil 1,7 % a obchoduje sa na úrovni 64,61 USD.
Oba benchmarky pritom v minulom týždni posilnili o viac ako 4 % v dôsledku napätia v Rusku a útokov na jeho ropnú infraštruktúru.
Skupina OPEC+, ktorá zahŕňa krajiny OPEC a ich spojencov vrátane Ruska, pravdepodobne na nedeľnom zasadnutí potvrdí navýšenie produkcie o minimálne 137 000 barelov denne od novembra.
Podľa zdrojov vedú rastúce ceny ropy producentov k snahe získať späť trhový podiel.
Napriek týmto plánom OPEC+ v súčasnosti produkuje takmer o 500 000 barelov denne menej, než sú stanovené ciele, čo zmierňuje obavy z nadbytku ropy.
Dôležitým vývojom je aj obnovenie vývozu ropy z irackého Kurdistanu, ktoré umožnila dohoda medzi federálnou irackou vládou, regionálnou vládou Kurdistanu a zahraničnými producentmi.
V sobotu začala ropa opäť prúdiť ropovodom do tureckého prístavu Ceyhan.
Aktuálne sa počíta s tokom 180 000–190 000 barelov denne, pričom v budúcnosti by sa objem mohol zvýšiť až na 230 000 barelov denne.
Na trh naďalej pôsobia aj geopolitické faktory. Ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru v minulom týždni viedli k rastu cien, pričom analytici zo SEB očakávajú ďalšiu eskaláciu útokov na ruské rafinérie.
Rusko v nedeľu reagovalo rozsiahlym bombardovaním Kyjeva a ďalších oblastí.
V ďalšej línii vývoja OSN opäť zaviedla zbrojné embargo a ďalšie sankcie proti Iránu, čo vyvolalo ostrú reakciu Teheránu.
Irán varoval, že opatrenia vyvolajú tvrdú odpoveď, čo môže zvýšiť napätie v regióne a ovplyvniť obchodovanie s ropou.
Graf OIL (H1)
Cena ropy v posledných hodinách klesla na úroveň 68,02 USD, pričom došlo k prerazeniu pod kĺzavý priemer EMA 50 (68,48 USD) a aktuálne testuje SMA 100 (67,92 USD), ktorý tvorí dôležitý technický support. Tento vývoj naznačuje slabnúci nákupný záujem a riziko ďalšieho poklesu, ak sa cena nad touto úrovňou neudrží. CCI sa nachádza hlboko v záporných hodnotách (-174,2), čo potvrdzuje prepredanosť trhu a krátkodobý predajný tlak. Momentum klesá (aktuálne 90,37), čo poukazuje na pokračujúce ochladzovanie dopytu. Z hľadiska objemu obchodovania je zrejmé, že objemy počas poklesu rástli, čo podporuje vierohodnosť tohto vývoja.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či SMA 100 udrží cenu nad 67,92 USD. Prerazenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles smerom k 66,50 USD, zatiaľ čo odraz od tejto hladiny by mohol viesť ku krátkodobej korekcii späť nad EMA 50. Trh aktuálne vykazuje medvedie nastavenie, s potenciálom technického odrazu v prípade udržania podpory.
Zdroj: xStation5
