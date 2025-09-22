Cena ropy klesá – trh sleduje ruské dodávky, útoky Ukrajiny aj nové sankcie EÚ

Ceny ropy v pondelok oslabili, keď obchodníci vyhodnocujú dopady nových sankcií Európskej únie voči Rusku a zároveň intenzívnejšie ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru.
Brent sa obchoduje blízko 66 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI klesla k 62 USD za barel.
Sankcie EÚ mieriace na tretie krajiny
EÚ pripravuje ďalšie kolo sankcií, ktoré sa tentoraz zamerajú na spoločnosti v tretích krajinách, najmä v Číne a Indii, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať cenový strop G7.
Ten síce umožňuje, aby ropa ďalej prúdila na globálne trhy, ale zároveň obmedzuje príjmy Kremľa z exportu.
Podľa francúzskeho prezidenta Macrona sú však zostávajúce energetické importy z Ruska do EÚ „veľmi marginálne“.
Zatiaľ čo americký exprezident Donald Trump opäť vyzval európske krajiny, aby úplne ukončili nákup ruskej ropy, trh zatiaľ reaguje opatrne, keďže Rusko si stále nachádza kupcov vo východnej Ázii.
Ukrajinské útoky: Riziko, ale bez dlhodobého dopadu
Ukrajina počas víkendu zaútočila na čerpačky a dve rafinérie hlboko na ruskom území.
Zvýšená frekvencia dronových útokov za posledný mesiac zvyšuje nervozitu, no zatiaľ neviedla k zásadnému narušeniu dodávok.
Trh zostáva v úzkom pásme
Od začiatku augusta sa ceny ropy držia v úzkom pásme, pretože obchodníci balansujú medzi:
-
Očakávaným prebytkom ponuky v 4. kvartáli
-
Zvýšeným geopolitickým rizikom z oblasti Ruska a Blízkeho východu
Napätie mierne uvoľnilo stretnutie Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktoré podľa dostupných informácií prebehlo v pozitívnom duchu.
To zmiernilo obavy z amerických ciel na čínske nákupy ruskej ropy a podporilo stabilizáciu trhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa nachádza v jasnom medveďom trende a aktuálne sa obchoduje na úrovni 61,62 USD, teda tesne nad kľúčovou podporou 61,45 USD. Ropa prerazila pod oba sledované kĺzavé priemery – EMA 50 (62,77 USD) aj SMA 100 (63,35 USD) – a ďalej vytvára nižšie minimá aj nižšie maximá, čo potvrdzuje pokračujúci pokles. Momentum osciluje okolo hodnoty 98,6, čo ukazuje na trvalý pokles bez známok obratu. CCI sa nachádza hlboko v záporných hodnotách na −198,5, čo signalizuje výraznú prepredanosť trhu, ale aj silný predajný tlak. Objem obchodov mierne rastie, čo môže naznačovať zrýchlenie pohybu. Z pohľadu Fibonacciho retracementu je najbližšia rezistencia až v oblasti 63,59 USD (23,6 %) a následne 64,92 USD (38,2 %).
Zdroj: xStation5
