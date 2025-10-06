DE40: Francúzsko ťahá trh nadol 📉

- Francúzsky premiér opäť odstúpil, francúzsky trh je v troskách
Európsky trh otvoril dnešné obchodovanie nervózne, v reakcii na správu o ďalšej rezignácii francúzskeho premiéra. Pretrvávajúca politická nestabilita v Paríži sa prehlbuje, čo viedlo k okamžitým korekciám v cenách, zhoršeniu sentimentu a nárastu averzie voči riziku v mnohých segmentoch Európy. Kontrakty na FRA40 dnes klesajú o viac než 1,4 %. SPA35 a NED25 reagujú lepšie, rastú o viac než 0,2 % aj napriek pretrvávajúcej nestabilite. Ostatné európske indexy sa pohybujú okolo otváracích úrovní.
Index CAC40 oslabuje naprieč celým trhom, pričom najväčší tlak pociťujú francúzske finančné inštitúcie.
Makroekonomické údaje:
Údaje o maloobchodných tržbách v rámci Európskej únie zodpovedali očakávaniam ekonómov, no stále naznačujú slabšiu spotrebu ako pred rokom. V auguste tržby symbolicky vzrástli medzimesačne, čo potvrdzuje stabilizáciu po predchádzajúcich poklesoch, no na medziročnej báze sú stále nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Maloobchodné tržby za august (m/m): 0,1 % (odhad: 0,1 %; predchádzajúce: -0,4 %)
Maloobchodné tržby za august (y/y): 1 % (predchádzajúce: 2,1 %)
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation5
Cena na grafe zostala pod rezistentnou úrovňou 24 600 až 24 500, čo je znakom slabosti kupujúcich. Vzhľadom na vysoký indikátor RSI môže byť základným scenárom korekcia smerom nadol k podpore na úrovni FIBO 23. Ak sa však kupujúcim podarí prekonať najbližšiu rezistenciu a udržať rastový moment, ďalším cieľom by bolo nové historické maximum (ATH).
Firemné správy:
Hensoldt (HAG.DE) – Akcie obranných spoločností pokračujú v raste. Výrobca vojenskej optiky a elektroniky rastie o viac než 1 %. Dôvodom nie je len narastajúce geopolitické napätie, ale aj vyjadrenia nemeckej vlády o možných investíciách do zbrojárskeho sektora.
Aston Martin (AML.UK) – Výrobca luxusných áut oznámil vyššiu stratu v dôsledku tlaku na trhoch v Amerike a Ázii. Akcie spoločnosti klesajú o 7 %.
SEB (SK.FR) – Francúzsky výrobca kuchynských spotrebičov zverejnil kvartálne tržby, ktoré sklamali očakávania. Akcie klesajú o 20 %.
Redcare Pharmacy (RDC.DE) – Nemecká lekárenská sieť zverejnila výborné predajné výsledky a potvrdila ďalší rast. Akcie stúpajú o viac než 9 %.
