Cena ropy stagnuje: Investori sledujú prímerie v Gaze a neúspešné rozhovory o Ukrajine

- Ceny ropy zostali stabilné, Brent na úrovni 66,13 USD a WTI na 62,41 USD.
- Prímerie v Gaze môže znížiť geopolitické napätie, no zatiaľ nebolo definitívne schválené.
- Sankcie voči Rusku pravdepodobne zostanú v platnosti, čo podporuje ceny.
- OPEC+ stále nedosahuje plánované výrobné ciele, pričom spotreba v USA je najvyššia od 12/2022.
- Globálny dopyt zaostáva za očakávaniami, hoci medziročne rastie.
- Ceny ropy zostali stabilné, Brent na úrovni 66,13 USD a WTI na 62,41 USD.
- Prímerie v Gaze môže znížiť geopolitické napätie, no zatiaľ nebolo definitívne schválené.
- Sankcie voči Rusku pravdepodobne zostanú v platnosti, čo podporuje ceny.
- OPEC+ stále nedosahuje plánované výrobné ciele, pričom spotreba v USA je najvyššia od 12/2022.
- Globálny dopyt zaostáva za očakávaniami, hoci medziročne rastie.
Ceny ropy sa dnes prakticky nezmenili, keď trhy vyvažujú možné zníženie geopolitického rizika vďaka prímeriu v Gaze s pretrvávajúcou neistotou okolo mierových rozhovorov o Ukrajine, ktoré môžu udržať sankcie voči Rusku a obmedziť jeho vývoz.
Brent crude oslabil o 12 centov na 66,13 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI klesla o 14 centov na 62,41 USD.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom malo vstúpiť do platnosti poobede miestneho času, ako oznámila egyptská televízia Qahera TV, no izraelský kabinet podmienil účinnosť dohody jej schválením.
Dohoda zahŕňa zastavenie bojov, čiastočné stiahnutie Izraela z Gazy a výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov.
Podľa hlavného ekonóma Rystad Energy Claudia Galimbertieho má prímerie potenciál ovplyvniť ropné trhy napríklad cez:
-
Zníženie útokov Hútíov v Červenom mori
-
Väčšiu šancu na jadrovú dohodu s Iránom
-
Možné zvýšenie iránskeho exportu ropy a ropných produktov
Zároveň však upozornil, že predchádzajúce pokusy o prímerie zlyhali, čo vyvoláva opatrnosť investorov.
Napätie na Blízkom východe doteraz udržiavalo ceny ropy vyššie, keďže hrozilo rozšírenie konfliktu a narušenie globálnych dodávok.
Podľa Michaela McCarthyho z platformy Moomoo však aktuálne prímerie pravdepodobne nezmení objem dodávok, pretože OPEC+ stále nenapĺňa svoje zvýšené výrobné ciele.
Skupina OPEC+ sa v nedeľu dohodla na zvýšení produkcie v novembri, hoci v menšej miere, než trh očakával – čo zmiernilo obavy z nadbytku ponuky.
V stredu ceny posilnili o 1 % po správach o neúspechu mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, čo trh vníma ako signál, že sankcie voči druhému najväčšiemu svetovému exportérovi ropy zostanú.
Z USA dorazili pozitívne údaje o spotrebe – týždenné dodávky ropných produktov vzrástli na 21,99 mil. barelov denne, čo je najviac od decembra 2022.
Naopak, analytici JPMorgan upozorňujú na slabší začiatok októbra z pohľadu globálneho dopytu, hlavne kvôli nižšej aktivite v námornej preprave, cestnej doprave a kontejnmentových objemoch v Číne.
Napriek tomu bol celosvetový dopyt za prvý októbrový týždeň medziročne vyšší o 300 tis. barelov denne, no stále 90 tis. barelov pod očakávaniami JPMorgan.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI sa aktuálne obchoduje okolo 62,32 USD, teda nad kľúčovou zónou 23,6 % Fibonacciho retracementu (61,76 USD), ktorá slúži ako krátkodobá technická podpora.
Cena sa zároveň nachádza tesne nad klzavými priemermi EMA 50 (62,19 USD) a SMA 100 (61,80 USD), čo potvrdzuje krátkodobý rastúci trend, napriek miernemu pullbacku po predchádzajúcom raste. CCI je na úrovni −26,3, čo značí ochladenie nákupného momenta, no ešte nie prepredanú zónu. Momentum zostáva nad úrovňou 99, čo naznačuje, že býčia sila ešte úplne nezmizla, ale spomalila.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní tvoria ďalšie významné rezistencie hladiny:
-
38,2 % na 62,65 USD
-
50 % na 63,37 USD
-
61,8 % na 64,09 USD
Celkovo sa trh s ropou WTI nachádza v režime opatrného rastu, ktorý je podporovaný klzavými priemermi, no zároveň stráca na sile.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Napätie medzi USA a Čínou spustilo najprudší výpredaj od „Dňa oslobodenia“ ✂️
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)
Americká vláda začala prepúšťať federálnych zamestnancov; výpredaj na Wall Street sa prehlbuje 🔨
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.