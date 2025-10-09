US OPEN: Pepsico a Delta reportujú, S&P 500 sa drží na vrchole ↔️

-
Americký trh otvára blízko včerajšej záverečnej ceny
-
Delta a PepsiCo prekonali odhady
-
Čína využíva vzácne kovy ako zbraň proti Západu
-
Powell chýba na konferencii FOMC
Dnešné otvorenie akciových trhov v Spojených štátoch prebieha v mierne utlmených náladách.
Investori po včerajšej eufórii pristupujú k obchodovaniu opatrnejšie, analyzujú jednak prichádzajúce výsledky spoločností, ako aj makroekonomickú situáciu v súvislosti s prebiehajúcim uzavretím federálnej vlády. Väčšina indexov sa pri otvorení drží okolo včerajších záverečných úrovní. Kontrakty na US100 klesajú o 0,20 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Najlepšiu výkonnosť dnes zaznamenávajú ťažobný a finančný sektor. Zaostávajú IT a širšie definovaný maloobchod.
Včerajšia seansa priniesla ďalšie historické maximá hlavných indexov.
Zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Fedu trh vyhodnotil ako potvrdenie holubičieho postoja v menovej politike.
Obsah protokolu bol vnímaný ako signál, že Fed plánuje na najbližšom zasadnutí znížiť sadzby o 25 bázických bodov.
Uzavretie federálnej vlády v USA pokračuje a väčšina kľúčových makroekonomických údajov nie je zverejňovaná.
Predseda Fedu Jerome Powell sa nemohol zúčastniť plánovanej konferencie, čím trh prišiel o dôležité náznaky týkajúce sa budúceho vývoja menovej politiky.
Nedostatok komunikácie zo strany menových autorít v situácii obmedzeného prístupu k údajom môže zvyšovať neistotu investorov.
Na firemnej úrovni púta pozornosť štvrťročné reportovanie PepsiCo a Delta Air Lines.
Obe spoločnosti zverejnili výsledky nad očakávania, čo poskytlo cenné informácie o stave amerických spotrebiteľov v prostredí obmedzenej makroekonomickej transparentnosti.
Správa Delty bola obzvlášť pozitívne prijatá po tom, čo generálny riaditeľ zdôraznil, že prebiehajúce uzavretie vlády nemá vplyv na aktuálne fungovanie spoločnosti, čo podporilo predobchodné obchodovanie s akciami aerolinky.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation5
Cena sa aktuálne nachádza veľmi blízko historických maxím, čo okrem iného znamená, že priestor na potenciálnu korekciu sa javí ako pomerne veľký.
S ohľadom na rozsah predchádzajúcich korekcií by možný pokles mohol dosiahnuť až dolnú hranicu rastového kanála (vyznačenú červenou), teda úroveň okolo 6700 bodov.
Na naplnenie tohto scenára je však kľúčové jasné prelomenie najbližšej lokálnej podpory v oblasti 6750 bodov.
Dodatočným faktorom podporujúcim predajnú stranu je relatívne vysoká úroveň RSI, ktoré sa pohybuje okolo 70 bodov, čo signalizuje prekúpenosť trhu a zvyšuje riziko krátkodobej korekcie.
Firemné správy:
-
Nvidia (NVDA.US) – Najväčšia svetová spoločnosť rastie pri otvorení o cca 1 %. Dôvodom je pozitívna správa, že výrobca čipov začal predávať svoje AI čipy v SAE v rámci novej obchodnej iniciatívy prezidenta USA.
-
US Rare Metals (USAR.US) – Spoločnosti spojené s ťažbou a spracovaním vzácnych kovov rastú na vlne nových obmedzení vývozu z Číny, ktoré núti rozvinuté krajiny zvyšovať vlastnú produkciu.
US Rare Metals rastie pri otvorení o viac než 6 %.
-
Apogee Therapeutics (APGE.US) – Biotechnologická spoločnosť stráca viac ako 6 % pri otvorení.
Dôvodom je nepriaznivo vnímaná cena verejnej ponuky na úrovni 41 USD.
-
PepsiCo (PEP.US) – Výrobca nealkoholických nápojov zverejnil výsledky mierne nad očakávania:
- Zisk na akciu: 2,29 USD (očak. 2,26)
- Tržby: 23,94 mld. USD (očak. 23,86 mld.)
CEO na konferencii uviedol, že firma plánuje znižovať náklady s cieľom zvýšiť marže a ocenil pozitívny vývoj dopytu v Ázii.
-
Freeport (FCX.US) – Ťažobná spoločnosť rastie pri otvorení o cca 2 %, podporená pozitívnym sentimentom voči medi a očakávaniami rastu cien v budúcnosti.
-
Diginex Inc (DGNX.US) – Softvérová spoločnosť rastie už druhú seansu po sebe o cca 30 %.
Dôvodom je stratégia firmy zamerať sa na kryptomeny, tokenizáciu a umelú inteligenciu.
-
Delta Airlines (DAL.US) – Letecká spoločnosť prekročila očakávania v hospodárskych výsledkoch.
Ide o dôležitý signál o sile amerického spotrebiteľa a biznisu v prostredí nízkej makroekonomickej viditeľnosti.
Akcie rastú o viac než 5 % po tom, čo CEO uistil investorov, že vládne uzavretie nemá dopad na fungovanie spoločnosti a že spoločnosť zaznamenáva rekordné prevádzkové výnosy vďaka prémiovým zákazníkom.
