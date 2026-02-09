Ceny ropy klesajú po zmiernení napätia medzi USA a Iránom

- Ceny ropy Brent a WTI klesli o viac ako 1 % vďaka pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom.
- Geopolitické napätie sa čiastočne zmiernilo, ale hrozba eskalácie pretrváva.
- Európa tlačí na obmedzenie vývozu ruskej ropy, čo môže ovplyvniť globálne toky ropy.
- India znižuje dovoz ruskej ropy, čím otvára priestor pre dohodu s USA.
Ceny ropy začali týždeň poklesom o viac ako 1 %, keď sa zmiernili obavy z prerušenia dodávok v dôsledku napätia na Blízkom východe. Impulzom bol záväzok Spojených štátov a Iránu pokračovať v nepriamych rokovaniach o iránskom jadrovom programe, ktoré podľa oboch strán prebehli „pozitívne“ minulý piatok v Ománe.
Brent klesol o 84 centov na 67,21 USD za barel, čo predstavuje pokles o 1,2 %. Americká ropa WTI stratila 82 centov a klesla na 62,73 USD, čo predstavuje pokles o 1,3 %. Trhy reagujú na upokojenie napätia, keďže sa obávali možného ozbrojeného konfliktu v prípade zlyhania rokovaní, keďže približne pätina celosvetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv, kľúčovú ropnú tepnu.
Obe hlavné referenčné hodnoty minulý týždeň klesli o viac ako 2 %, čo bol ich prvý týždenný pokles po siedmich týždňoch rastu. Napriek upokojeniu napätia však volatilita zostáva vysoká, ako poukazuje analytička Priyanka Sachdeva zo spoločnosti Phillip Nova. Napätie pretrváva – iránsky minister zahraničných vecí varoval, že Teherán zaútočí na americké základne, ak bude Irán napadnutý. To znamená, že akékoľvek negatívne správy by mohli veľmi rýchlo zvýšiť takzvané geopolitické rizikové prémie v cenách ropy.
Ďalšiu vrstvu neistoty prinášajú aj snahy Západu obmedziť príjmy Ruska z vývozu ropy, ktoré financujú jeho vojnu na Ukrajine. V piatok Európska komisia navrhla zákaz služieb podporujúcich ruský vývoz ropy po mori. To sa odráža aj v prístupe Indie – indické rafinérie, ktoré patrili medzi najväčších odberateľov ruskej ropy, sa teraz zdržiavajú nákupov na aprílové dodávky. To vytvára priestor pre hlbšiu obchodnú spoluprácu medzi Indiou a Spojenými štátmi.
Graf OIL.WTI (H4)
Po predchádzajúcom raste cena ropy WTI vstúpila do krátkodobej konsolidácie a v súčasnosti sa obchoduje okolo úrovne 63,12 USD. Cena sa teraz pohybuje blízko kĺzavého priemeru EMA 50 (63,05 USD), zatiaľ čo SMA 100 (61,86 USD) zostáva nižšia a naďalej funguje ako strednodobá podpora. CCI je na úrovni -95,6, čo signalizuje prechod do negatívneho teritória a potvrdzuje ochladenie býčieho momentu. Momentum (99,23) zostáva mierne pod neutrálnou hranicou 100, čo naznačuje oslabenie kúpnej sily, ale nie významné zvrátenie trendu. Objemové sviečky nenaznačujú panický výpredaj, ale skôr postupné upokojenie trhu. Z technického hľadiska zostáva štruktúra trhu pozitívna, pokiaľ cena zostane nad rozsahom 61,80 – 62,00 USD, kde sa nachádza SMA 100 a predchádzajúca cenová štruktúra. Prekonanie tejto zóny by mohlo otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu. Naopak, návrat nad úroveň 63,60 – 64,00 USD by signalizoval obnovenie vzostupného momentu a pokus o opätovné otestovanie lokálnych maxím.
Zdroj: xStation5
