Ceny ropy rastú vďaka známkam zmiernenia napätia medzi USA a Čínou

- Ropa posilňuje na pozadí nádejí na zlepšenie obchodných vzťahov medzi USA a Čínou a stabilizácie situácie na Blízkom východe
Ceny ropy zaznamenali rast, pričom impulzom boli náznaky možného zmiernenia obchodného napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj pozitívny vývoj v geopolitickej situácii na Blízkom východe.
V posledných týždňoch sa trh s ropou vyznačoval zvýšenou volatilitou, spôsobenou napätím medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta – USA a Čínou – ktoré sú zároveň najväčšími spotrebiteľmi tejto komodity. Stupňujúci sa obchodný spor mal negatívny dopad na globálny dopyt po energiách, čo spôsobilo pokles cien. Avšak nedávne vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prejavil ochotu stretnúť sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, prispeli k približne 2% rastu cien ropy. Brent vzrástol o 1,8 % na 63,80 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI posilnila o 2,0 % a prekonala hranicu 60 USD za barel.
Pozitívny vývoj sledujeme aj na Blízkom východe. Návšteva prezidenta Trumpa v Izraeli nadobudla osobitný význam v súvislosti s nedávno dohodnutým prímerím medzi Izraelom a Hamasom. Trump oznámil ukončenie bojov a prisľúbil zorganizovať mierový summit v Egypte, ktorý by mal viesť k trvalému riešeniu konfliktu v Pásme Gazy. Uvoľnenie napätia znížilo obavy o stabilitu dodávok ropy z tohto strategického regiónu, ktoré v poslednom období vyvolávali značné obavy na trhoch s energetickými komoditami.
Aj napriek aktuálnemu zlepšeniu situácie zostávajú investori ostražití a pozorne sledujú ďalší vývoj na obchodnom fronte medzi USA a Čínou, ako aj v geopolitickej oblasti Blízkeho východu. Tieto dva faktory budú naďalej určujúce pre vývoj cien ropy a globálnu energetickú dynamiku.
