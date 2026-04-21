CEO Applu Tim Cook končí. Kto bude novým CEO? 📱

- Tim Cook po 15 rokoch končí ako CEO Applu, od septembra 2026 ho nahradí John Ternus
- Cook zostane vo firme ako predseda predstavenstva
- John Ternus vedie hardvérový vývoj Applu a vo firme pôsobí už 25 rokov
- Akcie Applu od nástupu Tima Cooka vzrástli o viac ako 1 900 %
Generálny riaditeľ Applu Tim Cook oznámil, že po 15 rokoch opustí pozíciu CEO. Od septembra 2026 ho nahradí John Ternus. Cook však Apple úplne neopúšťa a vo firme bude naďalej pôsobiť ako predseda predstavenstva. Na čele spoločnosti s trhovou hodnotou približne 4 bilióny dolárov tak Tima Cooka vystrieda dlhoročný manažér John Ternus, ktorý patrí medzi najskúsenejších ľudí v oblasti hardvérového vývoja Applu. Pre firmu sa tým začína ďalšia dôležitá etapa, v ktorej bude pod novým vedením čeliť okrem iného aj tlaku na rýchlejší pokrok v oblasti umelej inteligencie.
John Ternus v súčasnosti zastáva pozíciu senior viceprezidenta pre hardvérové inžinierstvo a v Appli pracuje už 25 rokov. Stojí za technickým vývojom viacerých najdôležitejších produktov spoločnosti, vrátane iPhonu, Macu či Apple Vision Pro. Významnú úlohu zohral aj pri rozvoji produktových radov Mac, AirPods a iPhone a jeho tím sa podieľal aj na vývoji nových generácií zariadení, vrátane pripravovaného radu iPhone 17. Sám Ternus uviedol, že počas svojej kariéry v Appli mal možnosť pracovať pod vedením Steva Jobsa aj neskôr s Timom Cookom, ktorého označil za svojho mentora.
V roku 2001 nastúpil do Applu do produktového dizajnu. V roku 2013 sa stal viceprezidentom pre hardvérové inžinierstvo a v roku 2021 bol povýšený do užšieho vedenia firmy. Ešte pred príchodom do Applu pracoval ako strojný inžinier v spoločnosti Virtual Research Systems. Jeho povýšenie do čela firmy preto nie je úplným prekvapením. Už dlhšie bol považovaný za jedného z hlavných kandidátov na pozíciu budúceho CEO.
Ternus preberá vedenie po Timovi Cookovi, ktorý stál na čele Applu od roku 2011 a doviedol spoločnosť aj v ére po Stevovi Jobsovi k trhovej hodnote približne 4 bilióny dolárov. Práve preto bude tlak na jeho nástupcu značný. Jednou z hlavných tém bude predovšetkým umelá inteligencia. Analytici upozorňujú, že práve v tejto oblasti bude nový CEO pod najväčším drobnohľadom. Apple totiž čelí otázke, ako rýchlo dokáže dobehnúť alebo nanovo definovať svoj prístup k AI v čase, keď sa technologický sektor rýchlo mení a konkurencia masívne investuje do nových inteligentných funkcií a služieb.
Zatiaľ čo Steve Jobs bol známy ako vizionár a výrazný risk taker, Tim Cook staval úspech firmy skôr na stabilnom rozširovaní ekosystému a služieb okolo už existujúcich produktov. Pod jeho vedením Apple rozvinul napríklad Apple Watch, AirPods alebo Apple TV+. Na Johnovi Ternusovi teraz bude, či sa vydá podobne opatrnou cestou, alebo či staví na výraznejšiu produktovú stávku, ktorá by Applu mohla pomôcť definovať ďalšiu veľkú technologickú vlnu.
Podľa niektorých analytikov je dôležité aj to, že Ternus prichádza z hardvérového prostredia. To môže naznačovať, že Apple sa bude snažiť odlíšiť najmä cez vlastné fyzické produkty a ich prepojenie s inteligentnými funkciami, namiesto toho, aby sa sústredil len na čisto softvérový boj s konkurenciou.
Z pohľadu akciového trhu bol Tim Cook pre Apple mimoriadne úspešným CEO. Od jeho nástupu do čela firmy vzrástli akcie Applu o viac ako 1 900 %, zatiaľ čo index S&P 500 za rovnaké obdobie pridal približne 504 %. Apple sa tak pod Cookovým vedením stal jedným z najvýkonnejších veľkých titulov amerického trhu, hoci v rámci celého indexu nepatril medzi úplne najrýchlejšie rastúce mená.
Graf AAPL.US (W1)
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.