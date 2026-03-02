Strategy míňa 200 mil. USD na Bitcoin a opäť zvyšuje výnos STRC – pokračuje v preferenčnom financovaní

Spoločnosť Strategy Inc. (bývalá MicroStrategy) zverejnila ďalší väčší nákup Bitcoinu: za obdobie 23. 2.–1. 3. 2026 nakúpila 3 015 BTC približne za 204,1 mil. USD, pri priemernej cene 67 700 USD za bitcoin. Zároveň zvýšila dividendovú sadzbu na variabilnej preferenčnej emisii STRC („Stretch“) na 11,50 % p.a. pre marcové obdobie, čím ďalej posilňuje model financovania BTC nákupov aj cez vysokovýnosové preferenčné akcie.
Väčší nákup financovaný najmä predajom kmeňových akcií
Podľa zverejnených údajov Strategy predala cez ATM program 1 730 563 kmeňových akcií, pričom čisté výnosy dosiahli 229,9 mil. USD. Okrem toho predala 71 590 kusov STRC preferenčných akcií s čistými výnosmi 7,1 mil. USD. Následne firma použila prostriedky na nákup 3 015 BTC za 204,1 mil. USD.
Držba Bitcoinu nad 720-tisíc BTC
Po transakcii Strategy uviedla držbu 720 737 BTC s celkovou obstarávacou cenou približne 54,765 mld. USD a priemernou obstarávacou cenou 75 985 USD za BTC. Rovnaké súhrnné údaje zobrazuje aj na stránke „Bitcoin Purchases“.
STRC: dividendová sadzba zvýšená na 11,50 % pre marec
Spoločnosť oznámila dividendy splatné 31. marca 2026 s rozhodným dňom 15. marca 2026. Pri STRC uviedla, že mesačná dividenda za marcové obdobie zodpovedá anualizovanej sadzbe 11,50 %, z 11,25 %, s účinnosťou pre mesačné obdobia od 1. marca 2026.
Čo naznačuje mix financovania
Strategy pokračuje v kombinácii ATM predajov kmeňových akcií a emisií viacerých preferenčných tried, aby priebežne zvyšovala bitcoinovú pozíciu. Dôležitým faktorom pre trh však zostáva náklad kapitálu: anualizovaný výnos 11,5 % pri STRC zvyšuje požiadavku na výkonnosť stratégie a udržateľnosť dividendového profilu (najmä pri volatilite Bitcoinu a riziku riedenia kmeňových akcií).
