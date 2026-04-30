České banky zverejnili výsledky za prvý kvartál 📊💼

- Komerčná banka: Akcie po zverejnení výsledkov klesajú o 1 %, obchodujú sa za 1 130 Kč
- Erste: Akcie klesajú o 4 %, obchodujú sa za 2 340 Kč (13 % pod maximami)
- Komerčná banka: Akcie po zverejnení výsledkov klesajú o 1 %, obchodujú sa za 1 130 Kč
- Erste: Akcie klesajú o 4 %, obchodujú sa za 2 340 Kč (13 % pod maximami)
Komerčná banka zverejnila svoje výsledky za prvý kvartál roku 2026. Po zverejnení výsledkov akcie mierne klesajú o 1 %. Aktuálne sa Komerčná banka obchoduje za 1130 Kč, čo je 10 % pod maximami z februára tohto roku, kedy cena bola nad 1250 Kč.
Z hľadiska výsledkov čistý zisk činil 4 miliardy Kč, čo bolo viac ako 3,5 % nad očakávaniami trhu, ale v medziročnom porovnaní čistý zisk poklesol o takmer 5 %. Čisté prevádzkové výnosy boli na úrovni 9,13 miliardy Kč, čo je v podstate identická čiastka ako minulý rok.
Čisté prevádzkové výnosy boli mierne pod očakávaniami, ktoré boli 9,38 miliardy Kč. Hlavná časť výnosov stále pozostáva z čistých úrokových výnosov, ktoré tvorili 70 % z celkových prevádzkových výnosov. Aj tu však nedošlo k výraznejšiemu medziročnému rastu, rast bol len 0,6 %.
Výsledky zverejnila aj Česká sporiteľňa, ktorá medziročne vzrástla na prevádzkovom zisku o 12,8 %. Dominantnou zložkou jej ziskovosti bol opäť čistý úrokový výnos, ktorý medziročne vzrástol o 5,8 % na hodnotu 10,7 miliardy Kč. Čistý úrokový výnos tvoril 70 % z prevádzkového zisku Českej sporiteľne. Čistý zisk vzrástol o 23 % na 7,1 miliardy Kč.
Výsledok celej skupiny Erste, pod ktorú Česká sporiteľňa patrí, bol miernym sklamaním a akcie Erste klesajú o 4 %. Aktuálne sa akcie Erste obchodujú za 2 340 Kč, čo je 13 % pod maximami z hodnôt 2 700 Kč za akciu. Za posledný rok ale akcie Erste pripísali viac ako 55 % a za posledné 3 roky viac ako 200 %, čo znamená, že aj napriek miernej korekcii dokázali akcie generovať vysokú návratnosť v posledných rokoch.
Z hľadiska výsledkov čistý úrokový výnos Erste za prvý kvartál bol 2,67 miliardy eur, čo bolo tesne pod očakávaniami na úrovni 2,68 miliardy eur. Výnosy z poplatkov boli nižšie o 2,7 %, než sa očakávalo. Celkový čistý zisk medziročne vzrástol o 18 %, ale ani tento vysoký rast nestačil na ďalší rast akcií.
Graf RBAG.CZ (D1)
Graf KOMB.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Nemecký automobilový gigant chystá tvrdšie úspory 🚗
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Pokles používateľov a vysoké CAPEXy ťahajú akcie Mety nadol
Unilever prekvapil rastom 📈
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Google prináša fenomenálne čísla, akcie rastú o 7 % na nové maximá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.