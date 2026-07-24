Zhrnutie trhov: Európske akcie sa pokúšajú o odraz na konci týždňa💡

Hlavné európske indexy dnes rastú po včerajšej najhlbšej jednodňovej strate za posledné dva týždne. Investori hľadajú oporu v solídnych výsledkoch spoločností a snažia sa odhadnúť dosah vyšších cien ropy na menovú politiku. Paneurópsky index STOXX 600 rastie o approximately 0,5 % na 642,62 bodu a nemecký DAX si pripisuje zisky po tom, čo SAP vyskočil o viac ako 6 % vďaka rastu nevybavených objednávok v cloudovom segmente, ktorý prekonal výhľad analytikov. Britský FTSE 100 posilňuje o 0,3 % na 10 674,68 bodu, pričom ho podporuje finančný sektor po správe, že HSBC predáva svoju singapurskú poisťovaciu divíziu za 2,1 mld. USD.
Hlavným faktorom pohybujúcim trhmi zostáva eskalácia napätia na Blízkom východe – prezident Trump pohrozil „vážnym vojenským trestom" voči Iránu a Hútiom po ich útokoch na dve saudskoarabské tankery v Červenom mori, čo vyvoláva obavy z narušenia dodávok energie. Napriek tejto rétorike ropa Brent paradoxne oslabuje po predchádzajúcom prudkom náraste nad 95 USD za barel, keďže investori čiastočne realizujú zisky po tak výraznom pohybe. Dolár zostáva pod tlakom – index dolara mierne klesá a euro aj libra voči nemu posilňujú, hoci jen naďalej smeruje k najhlbšiemu týždňovému poklesu od mája a dosahuje 40-ročné minimá v dôsledku štrukturálnej slabosti politiky BOJ.
Na burzách si vedie najlepšie technologický sektor (najväčší kladný príspevok k indexu, +1,65 %), nasledovaný financiami a priemyslom (oba +1,30 %), zatiaľ čo energetický sektor výrazne ťahá trh nadol (-0,87 %) spolu so slabším komunikačným sektorom a spotrebným tovarom vyššej kategórie. Zdroj: XTB
Firemné správy
- SAP (+6,33 %) je jednoznačným lídrom relácie po tom, čo nemecký softvérový gigant vykázal rast nevybavených cloudových objednávok prevyšujúci očakávania analytikov, čím ťahá celý nemecký index DAX nahor.
- HSBC (+1,2 %) získava po oznámení predaja singapurskej divízie životného poistenia spoločnosti Allianz za 2,7 mld. singapurských dolárov (2,1 mld. USD), čo je v súlade so stratégiou banky zamerať sa na kľúčovú bankovú činnosť v Ázii.
- 3i Group (+3,1 %) sa dostáva na čelo FTSE 100 po tom, čo UBS zvýšil cieľovú cenu pre túto investičnú spoločnosť z 2 900 na 3 200 pencí.
- Energetický sektor zaťažuje trh – britské BP (-1,6 %) a Shell (-0,9 %) klesajú napriek vysokým cenám ropy, podobne ako fínsky Neste (-10 %) po slabších štvrťročných výsledkoch, zatiaľ čo švédsky Securitas padá o 11 % po sklamaní z prevádzkového zisku.
- Adidas a Puma klesajú o 5,2 %, resp. 1,2 % po tom, čo konkurent Deckers Outdoor (značky Hoka a UGG) zverejnil výhľad EPS slabší, než trh očakával.
Spoločnosť dňa:
Volkswagen sťahuje výhľad rastu tržieb na rok 2026 po poklese prevádzkového zisku o 9,5 % v druhom štvrťroku, pričom generálny riaditeľ Oliver Blume presadzuje radikálnu reštrukturalizáciu zahŕňajúcu 100 tisíc prepúšťaní. Volkswagen prechádza jednou z najdramatickejších reštrukturalizácií vo svojej histórii a piatkové výsledky za Q2 2026 potvrdzujú prehlbujúce sa problémy nemeckého koncernu.
Slabé finančné výsledky
Prevádzkový zisk skupiny klesol o 9,5 % medziročne na 3,5 mld. eur (3,98 mld. USD) v druhom štvrťroku, hoci tržby vo výške 82,4 mld. eur prekonali výhľad analytikov. Prevádzková marža sa ustálila na úrovni 4,2 % a spoločnosť si udržala celoročný cieľ v rozpätí 4,0 – 5,5 %, čo by však predstavovalo zlepšenie oproti iba 2,8 % vykázaným minulý rok. Koncern stiahol skorší výhľad rastu tržieb na rok 2026 a namiesto neho počíta s poklesom predaja o až 3 %, pričom akcie spoločnosti po oznámení strácali až 3,3 %.
Radikálna reštrukturalizácia
Generálny riaditeľ Oliver Blume presadzuje „najkomplexnejšiu prestavbu v histórii firmy", ktorá zahŕňa potenciálne zníženie až o 100 tisíc pracovných miest a zredukovanie počtu modelov v portfóliu na polovicu. Tento program sa vrství na predchádzajúci plán zníženia 50 tisíc pracovných miest do roku 2030 (z čoho 37 tisíc už bolo realizovaných prostredníctvom dobrovoľných odchodov a predčasných dôchodkov), pričom dozorná rada už zamietla návrh na zatvorenie štyroch závodov v Nemecku. Blume argumentuje, že keďže polovicu všeobecných nákladov tvoria náklady na personál, teoretický výpočet bez zmeny úrovne miezd by si vyžadoval zrušenie ďalších asi 50 tisíc pracovných miest po celom svete.
Tlak z Číny a geopolitiky
Hlavným zdrojom problémov je prudký pokles predaja v Číne – o viac ako tretinu za posledné tri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka – v dôsledku expanzie čínskych výrobcov EV, ktorí ponúkajú lacnejšie a technologicky vyspelé vozidlá. Blume otvorene hovorí o existenčnej hrozbe pre firmu a poukazuje na to, že „Európa čelí obrovskému ekonomickému a geopolitickému tlaku" a že automobilový priemysel tieto výzvy zažíva „akoby pod lupou". V reakcii na to VW zvažuje dokonca výrobu modelov navrhnutých pre čínsky trh na európskych linkách a zdieľanie výrobných kapacít s čínskymi partnermi, hoci analytici varujú, že ide o rizikovú stratégiu. Zároveň spoločnosť zaznamenala určité oživenie v Severnej Amerike a zavádzanie cenovo dostupných elektrických modelov značiek VW, Škoda a Cupra podporuje objednávky v Európe.
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