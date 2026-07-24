🚨Liberty Energy padá o 22 % napriek rekordným tržbám: trh trestá masívny rast investícií📉

- Liberty Energy prekonala očakávania analytikov v tržbách aj zisku za 2Q 2026
- Napriek tomu sa akcie prepadli o 22 % po výraznom zvýšení plánovaných kapitálových výdavkov
- Spoločnosť zvýšila investície na približne 1,5 mld. USD, najmä do energetickej infraštruktúry pre dátové centrá
- Liberty buduje s PowerBridge projekt dátových centier v Texase s cieľovým výkonom až 3 GW
- Investori sa obávajú, že vyššie investície krátkodobo zaťažia ziskovosť a cash flow
- Liberty Energy prekonala očakávania analytikov v tržbách aj zisku za 2Q 2026
- Napriek tomu sa akcie prepadli o 22 % po výraznom zvýšení plánovaných kapitálových výdavkov
- Spoločnosť zvýšila investície na približne 1,5 mld. USD, najmä do energetickej infraštruktúry pre dátové centrá
- Liberty buduje s PowerBridge projekt dátových centier v Texase s cieľovým výkonom až 3 GW
- Investori sa obávajú, že vyššie investície krátkodobo zaťažia ziskovosť a cash flow
Liberty Energy, americká spoločnosť poskytujúca dokončovacie služby pre ropný a plynárenský priemysel, zažila vo štvrtok jeden z najvýraznejších jednodenných prepadov vo svojej histórii. Akcie klesli o 22 %, a to napriek tomu, že spoločnosť vykázala lepšie výsledky za druhý štvrťrok 2026, ako analytici predpokladali. Príčinou výpredaja neboli samotné výsledky, ale dramatická revízia investičného plánu.
Graf: Vývoj ceny akcie spoločnosti Liberty Energy (LBRT.US, H1)
Zdroj: xStation5
Liberty Energy vykázal tržby 1,19 miliardy dolárov, čistý zisk 43,1 milióna dolárov (0,26 USD na akciu) a upravenú EBITDA vo výške 151,1 milióna dolárov. Tržby prekonali konsenzus analytikov o 7,9 %, pričom odhad trhu bol 1,1 miliardy dolárov. Napriek tomu trh zareagoval prudkým predajom. Spoločnosť totiž oznámila takmer 50-percentné zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2026, pričom nový odhad predstavuje približne 1,5 miliardy dolárov - primárne na nákup energetického zariadenia s dlhou dobou dodania. Analytici vyjadrili obavy z potenciálneho dopadu na ziskovosť v súvislosti s rastúcimi nákladmi v divízii Liberty Power Innovations (LPI).
Výrazný nárast výdavkov je priamo spojený so strategickým obratom spoločnosti smerom k napájaniu dátových centier. Liberty Energy uzavrela joint venture s firmou PowerBridge za účelom rozvoja plánovaného dátového centra s výkonom 2 GW v Západnom Texase. Prvá fáza projektu má zahŕňať viac ako 300 MW výrobnej kapacity, pričom prvá dodávka elektriny sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2027. Spoločnosť si dáva za cieľ celkový výkon 3 GW s dlhodobým výnosom 17 až 18 %, pričom celkové kapitálové výdavky na rok 2026 by mali dosiahnuť zhruba 1,5 miliardy dolárov.
Vedenie spoločnosti uviedlo, že vyššie výdavky sú určené najmä na energetické zariadenia s dlhou dobou dodania, pričom projektové financovanie by malo byť do značnej miery bez regresu voči materskej spoločnosti. Generálny riaditeľ Ron Gusek zdôraznil strategický zámer: "Keďže dostupnosť energie sa stáva rozhodujúcim faktorom pri rozvoji dátových centier, zákazníci potrebujú integrované riešenia. Spoločne s PowerBridge pomáhame zákazníkom zabezpečiť spoľahlivú energiu rýchlejšie a efektívnejšie, čo podporuje rastúci rozvoj AI a digitálnej infraštruktúry."
Reakcia trhu odráža napätie medzi krátkodobou finančnou disciplínou a dlhodobou transformačnou ambíciou. Nedávny pokles akcie napriek pozitívnym výsledkom poukazuje na opatrný postoj investorov voči zvýšeným kapitálovým výdavkom. Spoločnosť disponuje hotovosťou vo výške 555 miliónov dolárov a celkovou likviditou približne 1 miliardu dolárov, čo poskytuje určitý manévrovací priestor. Akcia sa po obchodnom dni ustálila na hodnote 19,5 USD.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
České úroky môžu opäť rásť. Šéf Monety vidí 80 % šancu ďalšieho zvýšenia 📈
Zhrnutie trhov: Európske akcie sa pokúšajú o odraz na konci týždňa💡
SpaceX obmedzuje Falcon 9 a všetko vsádza na Starship. Investori začínajú byť nervózni 🚀
Akcie Alphabet strácajú 22 % od vrcholu 🚩Obnoví Google rast?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.